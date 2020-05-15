الإمارات تمد ألبانيا بـ7 أطنان مساعدات طبية

أرسلت دولة الإمارات اليوم،الجمعة، طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى ألبانيا، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، يستفيد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.وقال محمد مير الرئيسي، سفير الإمارات لدى اليونان والسفير غير المقيم لدى جمهورية ألبانيا، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية،"يجمع الإمارات وألبانيا تاريخ من التعاون في مجال المبادرات الإنسانية، وتؤكد دولة الإمارات من خلال تقديم المساعدة اليوم لألبانيا، على موقفها الثابت في مد يد العون إلى البلدان التي تكافح الجائحة".وأضاف "إن حماية العاملين في الخطوط الأمامية في مجال الرعاية الصحية وتعزيز الكفاح العالمي ضد الفيروس هما من أولويات دولة الإمارات، ونحن نشيد بجميع الدول التي تتضامن وتتعاون للتغلب على هذا الوباء".يشار إلى أن الإمارات قدمت حتى اليوم أكثر من 556 طنا من المساعدات لأكثر من 49 دولة، استفاد منها نحو 556 ألفا من العاملين في المجال الطبي.