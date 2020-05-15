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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكرملين: كورونا سيختفي بسرعة مثل سارس ومتلازمة الشرق الأوسط

الجمعة 15/مايو/2020 - 09:20 ص
كورونا
كورونا
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أعرب كبير أخصائي الأمراض المعدية في قصر الرئاسة الروسية "الكريملين" جيورجي سابرونوف اليوم الجمعة عن اعتقاده بأن خطر انتشار فيروس كورونا المستجد سيكون مشابهًا لوبائي السارس ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وسيختفي بسرعة كبيرة.

وقال سابرونوف - في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "إننا قارنا خطر انتشار هذه العدوى مع وبائيين في عامي 2003 و2013 - السارس ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية- اللذين انتهيا بنجاح.. وتوقف انتشارهما بسرعة كبيرة. وكنا نظن بأنه سيكون نفس الانتشار، وكان هناك توقع بأن هذا الوباء سينتهي أيضًا".

وأضاف أن الزيادة في عدد الإصابة في الصين وحقيقة أن الأطباء الصينيين تمكنوا من التعامل مع هذه العدوى بسرعة كبيرة أعطت بعض الأسس المعينة للفهم بأن روسيا ستحتوي أيضًا هذه العدوى.

وأوضح: "لكن الناس لم يتخذوا الإجراءات التي اقترحتها السلطات بجدية كافية ولم يلتزموا بالحجر الصحي والمسافات الآمنة".

وأشار طبيب الكريملين إلى أن الأطباء يتوقعون ظهور لقاح بحلول نهاية العام، قائلًا: "نأمل حقًا بالحصول على لقاح، ولكن من الصعب جدًا صنعه، لذا ننتظره في نهاية هذا العام وبداية العام التالي. وليس قبل ذلك".

يذكر أن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في روسيا، أكدت يوم أمس الخميس، أنها سجلت خلال آخر 24 ساعة، 9974 إصابة جديدة بالوباء (مقابل 10028 إصابة في اليوم السابق)، ليصبح إجمالي عدد حالات الإصابة بكورونا التي تم رصدها في البلاد 245ر252.

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