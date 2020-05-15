تطهير شوارع سيوة لمكافحة انتشار «كورونا» (صور)

قال اللواء وفائي عبدالفتاح الحصيوي، رئيس مركز ومدينة سيوة، صباح اليوم الجمعة، إنه تم شن حملة مكبرة لرش الشوارع والأرصفة بمناطق (المنشية، طنصار، مدخل الظافرية غرب، وتورار).وأضاف رئيس مجلس ومدينة سيوة- في بيان اعلامي له- أنه تمت أعمال النظافة ورفع القمامة بالشوارع الرئيسية والفرعية بمناطق (طنصار، المنشية) باستخدام معدات وسيارات وعمال النظافة بمجلس مدينة سيوة؛ وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.يأتي ذلك استمرارًا لتنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بشأن تطبيق حزمة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) وتكثيف الجهود في أعمال النظافة ورفع القمامة والرش والتطهير للشوارع والأرصفة وواجهات المحلات والمباني والمنشآت العامة والحكومية بنطاق المراكز والمدن بمحافظة مطروح.