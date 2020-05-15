إجراء 3.1 مليون اختبار كورونا في ألمانيا

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية أنه تم حتى الآن إجراء أكثر من 3.1 مليون اختبار للكشف عن فيروس كورونا المستجد في ألمانيا، من بينها نحو 197100 اختبار جاءت نتيجتها إيجابية.وبحسب الإحصائيات التي نشرها المعهد في تقريره مساء أمس الخميس، لم تُستنفد قدرات المعامل في إجراء اختبارات كورونا إلى حد كبير مؤخرًا، حيث أظهرت بيانات الأسبوع الماضي (من 4 حتى 10 مايو) على سبيل المثال إجراء نحو 38200 اختبار في 173 معملًا، وهو ما يعني تضاعف قدرات المعامل بصورة أعلى مما كانت عليه الحال من قبل.ووفقًا لإحصائيات المعهد، فإن أعلى معدل لنتائج الاختبارات الإيجابية تم تسجيله في الأسبوع الرابع عشر من هذا العام - نهاية مارس مطلع أبريل، حيث بلغت نسبة نتائج التحاليل الإيجابية من إجمالي نحو 408 ألف اختبار أجري خلال هذه الفترة 9%، وتراجع معدل النتائج الإيجابية في الأسابيع التالية ليصل إلى 2.7% مؤخرًا.وذكر المعهد أن هناك 35 معملًا تحدث عن صعوبات في الحصول على الكواشف، خاصة مجموعات الاستخراج والمسحات.وبعد أن كانت معايير الاختبار في بداية الوباء صارمة نسبيا - حيث كانت تتطلب أن يكون الخاضع للاختبار قد أقام في منطقة خطرة أو كان على اتصال بحالة مؤكدة - تم تخفيف المعايير تدريجيًا، حيث يجوز على سبيل المثال الآن اختبار الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة من أمراض الجهاز التنفسي.