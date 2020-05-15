رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 15 مايو 2020 الموافق 22 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الدولار يتجه لتحقيق مكسب أسبوعي مع انحسار آمال التعافي من كورونا

الجمعة 15/مايو/2020 - 08:29 ص
الدولار
الدولار
وكالات
طباعة
تراجع الدولار عن أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم الجمعة لكن بدا أنه يتجه صوب تحقيق مكسب أسبوعي متواضع إذ تسبب تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين والمخاوف بشأن موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا في إثارة قلق المستثمرين.

ومع انحسار الآمال في تعاف عالمي سريع من الجائحة، يستعد الدولار الأسترالي، الشديد التأثر بالتجارة، لإنهاء خمسة أسابيع من المكاسب بانخفاض بنسبة واحد بالمئة مما يمثل أول خسارة أسبوعية له منذ أوائل أبريل.

واعترى الضعف الدولار الأسترالي في الجلسة الآسيوية ليسجل 0.6462 دولار أمريكي، عند ما يقل بقليل عن متوسط نطاق ظل عنده طوال شهر.

وارتفع الدولار النيوزيلندي من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع البالغ 0.5958 دولار أمريكي والذي بلغه أمس الخميس لكنه تأثر سلبا بفعل حديث عن أسعار فائدة سلبية في العام القادم. وواجه صعوبات كي يتخطى مستوى 60 سنتا واستقر عند 0.5996 دولار أمريكي.

واستقر الين عند 107.18 للدولار، لكنه تراجع على مدى الأسبوع الجاري إذ تحدث مسؤولون بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن احتمال الوصول لأسعار فائدة سلبية، مما يدعم أيضا العملة الأمريكية.

والدولار مرتفع نحو نصف بالمئة مقابل الين هذا الأسبوع ونصف بالمئة مقابل سلة من العملات.

وتزامنت إعادة الفتح التدريجية لاقتصادات عالمية مع وضوح الكيفية التي ألحقت بها الجائحة الضرر بسلاسل الإمداد وأسواق العمل والطلب العالمي.

وأظهرت بيانات اليوم أن الإنتاج الصناعي للصين في أبريل فاق التوقعات لكن الاستهلاك عالق في حالة من الركود.

وظل الجنيه الاسترليني يتعرض لضغوط عند 1.2212 دولار، بعد أن لامس أدنى مستوى في خمسة أسابيع عند 1.2161 دولار أثناء الليل عقب أن أكدت الحكومة البريطانية رفضها تمديد الموعد النهائي للمرحلة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد ديسمبر.

وبلغ اليورو أيضا أدنى مستوى في نحو خمسة أسابيع مقابل الفرنك السويسري عند 1.502 فرنك إذ تفرض الأزمة ضغوطا على العملة الموحدة.

واستقر اليورو في أحدث تعاملات عند 1.0804 دولار.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غرامات مالية لغير مرتدي الكمامة.. عقوبة السائقين المخالفين للإجراءات الاحترازية

ضبط «مودة الأدهم» بتهمة نشر مقاطع تحرض على الفسق بمواقع التواصل

تتضمن 3 محاور.. «الصحة» تكشف عن الخطة الكاملة للتعايش مع فيروس كورونا

الصحة العالمية: كورونا قد لا يختفى أبدا والوفيات تقترب من 300 ألف

الصور

image description

تعايش المواطنين مع كورونا .. وهدوء بوسط البلد

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

الأكثر قراءة

حبس مودة الأدهم 4 أيام بتهمة التعدى على مبادئ المجتمع

ضبط «مودة الأدهم» بتهمة نشر مقاطع تحرض على الفسق بمواقع التواصل

مصدر بالتعليم يكشف عن مصير الثانوية العامة بعد قرار استمرار تعليق الدراسة

المصرى: رئيس الحكومة كلف بتوفير كل ما يلزم للطبيب الذى فقد بصره

إنفوجراف

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

image description

النيابة العامة تقدم 6 خدمات إلكترونية للمواطنين (إنفوجراف)

image description

6 معلومات عن الرادار الجديد «ساهر 2020» (إنفوجراف)

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا صائم».. يحيى شاهين يبرر سبب سقوطه على خشبة المسرح في رمضان

«ليلة رمضانية مفزعة بالجزائر».. أمينة رزق: «حسبت أصوات القنابل مدفع الإفطار»

«حكايات السحور».. هدى سلطان كادت تقتل خادمة لسبب غريب

ليلى فوزي تكشف كواليس مشقة التمثيل أثناء الصيام

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

الدور الأساسى للحليب البودرة المدعم فى النظام الغذائى اليومى للأطفال

تلف كلوي في أكثر من ثلث مرضى كورونا

4.4 % فقط من الفرنسيين أصيبوا بكورونا

وكالة الأدوية الأوروبية تعلن عن موعد جاهزية لقاح كورونا

منوعات

نتائج واعدة لعلاج الشلل الرعاش بالخلايا الجذعية

«الشموتى» شغفه بالصوت يقوده لإنشاء منصة «أنطولوجى»

عودة الحياة.. كيف احتفل العالم بتخفيف إجراءات مواجهة كورونا؟

آخر موعد لتسليم الأبحاث.. رابط منصة أدمودو new.edmodo.com بالعربى تسجيل الدخول للطلاب

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: شيء وقر في قلبه
ماجد حبته
تبرعوا لمستشفى العباسية
صفوت البياضي
النصر يلازم الطاعة مع أقوي الجيوش عالميًا
جلال حمام
بوتين باع الجيش الليبى بصفقة مع أردوغان
المزيد

الثقافة

«يوتيوبر الصعيد»: «أنا رجل مزارع وفيديوهاتى لنشر الضحك»

سلسلة «إبداعات قصصية» تعود للعمل: الحياة يجب أن تستمر

«ثالوث».. مجموعة قصصية لـ مصطفى جمال عن دار ضم

«الحفنى» لأصحاب الهمم يواصل فصول محو الأمية أون لاين