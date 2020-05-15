سلوفينيا تعلن رسميا انتهاء وباء كورونا

أعلنت حكومة سلوفينيا، اليوم الجمعة، انتهاء وباء فيروس كورونا رسميا في البلاد، لتصبح أول دولة أوروبية تفعل ذلك، بعدما أكدت السلطات أقل من 7 إصابات جديدة يوميا بالفيروس على مدى الأسبوعين الماضيين.وقالت الحكومة السلوفينية، في بيان، "إن الوافدين إلى سلوفينيا الآن من دول الاتحاد الأوروبي لم يعودوا ملزمين بدخول الحجر الصحي 7 أيام على الأقل كما كان عليه الحال منذ مطلع أبريل".وسجلت الدولة التي يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة، والمتاخمة لكل من إيطاليا والنمسا والمجر وكرواتيا، 1464 إصابة بفيروس كورونا حتى الآن و103 وفيات، بعد أن كانت السلطات قد أعلنت انتشار الفيروس وباء في 12 من مارس الماضي.وقالت الحكومة "إن الأجانب الذين تظهر عليهم أعراض عدوى كورونا لن يسمح لهم بالدخول".وسيظل الحجر الصحي 14 يوما على الأقل قائما للقادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، فيما عدا بعض الاستثناءات التي تشمل الدبلوماسيين ومن ينقلون الشحنات.