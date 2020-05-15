الهند تسجل 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الهندية تسجيل 3.9 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، وارتفاع حصيلة المصابين إلى 81970 شخصا.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قالت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، في بيان، إن عدد الوفيات وصل 2644 شخصا.وتأتي ولاية "ماهاراشترا" في مقدمة الولايات الهندية المتضررة من الوباء، حيث بلغت الإصابات فيها 27 ألفا و524 إصابة.وحلت ولاية "تاميل نادو" في المرتبة الثانية بـ 9 آلاف و674 إصابة، ثم ولاية "كجرات" بـ 9 آلاف و267 إصابة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.