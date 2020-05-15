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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير فرنسى يدعو الاتحاد الأوروبى لاتخاذ قرارات جريئة بشأن كورونا

الجمعة 15/مايو/2020 - 07:50 ص
جريدة الدستور
وكالات
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دعا وزير المالية الفرنسي برونو لومير نظراءه في منطقة اليورو إلى اتخاذ قرارات سريعة وجريئة فيما يتعلق باجراءات مساعدة أوروبا على تجاوز أزمة فيروس كورونا المستجد قبيل محادثات مقررة اليوم الجمعة.

وكانت مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو قد وقعت بالفعل على ثلاثة إجراءات توفر شبكات أمان للدول الأعضاء والشركات والموظفين، في الوقت الذي تتحسب فيه أوروبا لانهيار اقتصادي غير مسبوق.

وأبرزهذه الإجراءات توفير خطوط ائتمان لدول منطقة اليورو بقيمة إجمالية 240 مليار يورو ( 259.4 مليار دولار )، اعتبارا من اليوم الجمعة بعد قرار من صندوق الإنقاذ في منطقة اليورو، آلية الاستقرار الأوروبية.

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