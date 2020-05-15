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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استطلاع: ملايين الأمريكيين المسنين لا يستطيعون الحصول على ما يكفى من الغذاء

الجمعة 15/مايو/2020 - 07:47 ص
جريدة الدستور
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أظهر استطلاع جديد للرأي أن كبار السن من الأمريكيين كانوا يعانون من الجوع حتى قبل أن ينتقل جائحة فيروس كورونا إلى إمدادات الغذاء في البلاد.

وأوضح الاستطلاع الوطنى حول الشيخوخة الذى أجرته جامعة "ميتشيجان" الأمريكية أنه قبل أزمة فيروس"كورونا " المستجد، كان شخص من بين كل سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 50 إلى 80 يواجه صعوبات فى الحصول على ما يكفيه من الغذاء بسبب ارتفاع التكاليف أو لعوامل أخرى.

وقال باحثون إن العدد الذي لم يتمكن من الحصول على الغذاء المطلوب في العام الماضي كان أعلى بين السود واللاتينيين والأشخاص الذين لم يحصلوا على الرعاية الطبية بعد.

وقال الدكتور"بريتى مالانى"، أستاذ الطب الباطنى فى جامعة "متشيجان" والمشرف على الاستطلاع "إن الوصول إلى الغذاء المغذي والحالة الصحية مرتبطان ارتباطا وثيقا، لكن هذا الاستطلاع يكشف عن تفاوتات كبيرة في هذا الوصول".

وأضاف: "حتى ونحن نركز على منع انتشار الفيروسات التاجية، يجب علينا التأكد أيضًا من أن كبار السن يمكنهم الحصول على طعام يتوافق مع أي ظروف صحية لديهم، لذلك لا نزيد من تفاقم مرض السكري وارتفاع ضغط الدم واضطرابات الجهاز الهضمي وغيرها من الحالات".

وشمل الاستطلاع 2.000 شخص بالغ، تتراوح أعمارهم بين 50 و80 عامًا، أجابوا على أسئلة حول ما يسمى بالأمن الغذائي في ديسمبر 2019.. وخلص الإستطلاع إلى أن كبار السن من الفقراء وذوي المستويات التعليمية الدنيا هم أكثر عرضة من غيرهم في صعوبة الحصول على الغذاء.

وقال الخبراء الذين صمموا على الاستطلاع، إن الاضطرابات في سلاسل الإمدادات الغذائية والتوظيف والخدمات الاجتماعية الناجم عن تفشى فيروس "كورونا"المستجد أدى إلى تفاقم التفاوتات.

وقالت الباحثة "سيندى ليونج"، أستاذة مساعدة في علوم التغذية: "تشير هذه البيانات إلى فرصة مهمة، والتي من المحتمل أن تكون أكثر إلحاحًا الآن، لربط كبار السن بالموارد التي قد لا يعرفون عنها، واستكشاف السياسات العامة التي يمكن أن تحسن الوصول".

وأوضحت "كان كبار السن الذين واجهوا صعوبة في الحصول على الطعام أكثر عرضة بثلاث مرات لقول أن صحتهم كانت سيئة ".

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