الصين تؤكد مواصلة تحسين سياستها المالية لحماية الاقتصاد من آثار «كورونا»

قال وزير المالية الصيني "ليو كون" إن بلاده ستعمل على تحسين نوعية وآثار سياستها المالية لحماية الاقتصاد من آثار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مع مواصلة درء مخاطر الديون.وأضاف كون –في مقال ممهور باسمه في صحيفة "الشعب اليومية" الصينية اليوم- أن السياسة المالية الاستباقية بالبلاد ستصبح أكثر إيجابية لمواجهة الآثار الناتجة عن كورونا؛ لضمان جهود تحقيق أهداف التنمية الرئيسية في العام الجاري.وتابع كون أنه ينبغي بذل الجهود لضمان الانتصار في معركة مكافحة الوباء وإنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل.وحول مواجهة الضغوط التراجعية على الاقتصاد، أكد كون ضرورة تطبيق تدابير مثل زيادة معدل العجز الحكومي وإجراء تخفيضات الضرائب والرسوم وتوسيع الاستثمارات الحكومية، لافتًا إلى أولوية ضمان التوظيف، والتركيز على دعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم والقطاعات المتضررة من الوباء بشكل رئيسي للحفاظ على النمو الاقتصادي المستقر.ونوه كون إلى أن الصين ستحفز الإبداع والترقية الصناعية، علاوة على تعزيز النمو عالي الجودة للصناعة التحويلية والحفاظ على استقرار السلسلة الصناعية.وفي سياق متصل، ذكرت مصلحة الدولة الصينية للإحصاء اليوم أن سوق العمل في الصين ظل مستقرا بشكل عام في أبريل، حيث بلغ معدل البطالة في المناطق الحضرية 6%، بزيادة 1.0 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق عليه.