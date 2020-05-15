تسجيل 6 إصابات جديدة فى موريتانيا بفيروس كورونا

أعلن التلفزيون الموريتاني فجر اليوم الجمعة عن تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس مورونا المستجد في موريتانيا.وأوضح التلفزيون نقلا عن وزارة الصحة الموريتانية، أنه تم تسجيل 6 حالات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، 5 في العاصمة نواكشوط وواحدة في محافظة لعصابة شرقي البلاد.وكان وزير الصحة الموريتاني الدكتور محمد نذير ولد حامد قد قرر قبل ساعات حجر نفسه طواعيا لتفادي أي اختلاط حتى يثبت عدم إصابته بفيروس كورونا بعد إصابة أحد مساعديه.وبلغ مجموع الإصابات في موريتانيا منذ مارس الماضي ستة عشرون حالة شفي ستة من أصحابها وتوفي اثنان ويتعالج ثمانية عشر مصابا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.