المكسيك تسجل أعلى عدد من الإصابات بـ«كورونا» فى يوم واحد

أعلنت المكسيك يوم الخميس تسجيل أكبرعدد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد19"، خلال يوم واحد في البلاد بتسجيل 2409 حالات.وقال مساعد وزير الصحة هوجو لوبيز-جاتيل، إن البلاد تمر "بأصعب" وقت خلال فترة الوباء، وتعتبر هذه هي المرة الأولى في المكسيك التي يتجاوز فيها عدد الحالات الجديدة ألفي حالة في يوم واحد.كما شهدت البلاد وفاة 257 حالة جديدة بالفيروس، ليبلغ اجمالي الوفيات منذ بداية تفشي الوباء.4477يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.