حظك اليوم.. برج الجدى الجمعة 15 مايو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، 15 مايو 2020، وفيما يخص برج الجدى، قالت:مهنيًا: يوم مناسب جدا يجعلك تتمتّع بسرعة بديهة وقدرة على استيعاب وتحليل الأمور بذكاء حادّ، تفرح بنتائج امتحان أو مفاوضات أو تسويات عائلية واجتماعية.عاطفيًا: لم يعد باستطاعة الشريك تحمل المزيد من تصرفاتك السيئة، الأمور تسير نحو الأسوأ.صحيًا: لا تتذمّر من كثرة الطلب منك لتطبيق الإرشادات الصحية، فالكل يقلق على صحتك إلا أنت.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.