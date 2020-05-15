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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تزايد إصابات «كورونا» فى سيئول بسبب عدوى الملاهى الليلية

الجمعة 15/مايو/2020 - 06:09 ص
جريدة الدستور
وكالات
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سجلت كوريا الجنوبية 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) اليوم الجمعة.

وكانت 22 حالة من بين الـ 27 حالة الجديدة، لانتقال العدوى داخليا وسط اكتشاف حالات الإصابة الجديدة بصورة مستمرة بالفيروس الناجم عن العدوى الجماعية في ملاهي ليلية في حي إيتوان في سيئول.

وأعلنت سلطات الصحة العامة اليوم أن البلاد أبلغت عن 27 حالة إصابة جديدة حتى منتصف ليلة يوم الخميس مقارنة مع اليوم السابق ليرتفع الإجمالي إلى 11،018 حالة.

ولم يتجاوز العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة الـ 10 حالات في الفترة من 29 أبريل إلى 7 مايو، باستثناء يوم 3 مايو(13 حالة)، غير أنه بدأ في الارتفاع منذ وقوع العدوى الجماعية في ملاهي ليلية في إيتوان في حدود 20 -30 حالة من الإصابة يوميا.

وبعد تأكيد إصابة المريض السادس والستين في مدينة يونغ -إن في إقليم كيونغكي، والذي يبدو أنه واحد من المصابين أولا فيما يتعلق بعدوى إيتوان الجماعية، في يوم 6 مايو، ارتفع العدد إلى 12 حالة في 8 مايو و18 حالة في 9 مايو و34 حالة في 10 مايو و35 حالة في 11 مايو.

وسجل العدد 27 حالة في 12 مايو و26 حالة في 13 مايو و29 حالة في 14 من الشهر ليبقى المعدل اليومي للإصابات الجديدة في حدود 30 لليوم السادس على التوالي.

ومن بين الـ 27 إصابة الجديدة، كانت 22 حالة لانتقال العدوى داخليا. وحسب المناطق، جاءت 14 حالة في سيئول و4 حالات في إنتشون و3 حالات في مدينة دايغو وحالة واحدة في إقليم كيونغ كي المجاورة لسيئول.

وكانت الـ 5 حالات المتبقية وافدة من الخارج. وتم اكتشاف حالة واحدة من الإصابة من خلال إجراءات الحجر الصحي في المطار. وتم تأكيد حالتان في إقليم كيونغكي وحالة واحدة في كل من إنتشون وإقليم جولا الجنوبي أثناء خضوعهم للحظر الصحي.

ولم تسجل أي حالة وفاة جديدة خلال يوم الأمس ليبقى عدد الوفيات عند 260 حالة.

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