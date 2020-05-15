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الجمعة 15 مايو 2020 الموافق 22 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تزايد الجمود بين أمريكا والصين بشأن فيروس كورونا

الجمعة 15/مايو/2020 - 06:07 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أدت محاولة من جانب استونيا وألمانيا للتغلب على مأزق بين الولايات المتحدة والصين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تزايد الجمود على ما يبدو بخصوص تحرك يتعلق بجائحة كورونا.

ويحاول أعضاء مجلس الأمن الدولي الخمسة عشر، منذ أكثر من سبعة أسابيع، الاتفاق على نص يهدف في نهاية الأمر إلى دعم دعوة أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في 23 مارس لوقف إطلاق النار في الصراعات العالمية حتى يمكن للعالم التركيز على الجائحة.

وتعثرت المحادثات بشأن مسودة قرار أعدتها فرنسا وتونس بسبب مواجهة بين الصين والولايات المتحدة بشأن الدعوة إلى دعم منظمة الصحة العالمية، ولا تريد الولايات المتحدة الإشارة إلى المنظمة
العالمية بينما تصر الصين على ضرورة أن يتضمن القرار ذلك.

ولذلك وزعت إستونيا وألمانيا يوم الثلاثاء مسودة قرار جديدة على مجلس الأمن تركز ببساطة على تأييد جوتيريش والدعوة إلى هدنة إنسانية في الصراعات حول العالم لمدة 90 يوما. ولا تتضمن أي إشارة
إلى منظمة الصحة العالمية.

وقالت كيلي كرافت، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، خلال مناقشة عبر الإنترنت يوم الخميس مع معهد السياسة التابع لجامعة نورث كارولاينا، "كل ما نريد أن نراه هو قرار ينص على وقف
إطلاق النار".

وأضافت: "لا يهم أي دولة تطرح هذا القرار. المهم أنه مبسط، يتحدث عن وقف عالمي لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى من هم في أشد الحاجة إليها"، مشيرة إلى دعم المسودة التي
أعدتها إستونيا وألمانيا.

فيما تحدث دبلوماسي صينا، مشترطا عدم الكشف عن اسمه، بأن المسودة الفرنسية التونسية، التي شملت إشارة ضمنية إلى منظمة الصحة العالمية "لا تزال تتمتع بالدعم الساحق من الأعضاء وتمثل
أفضل سبيل للمضي قدما".

وأضاف "لا توجد إمكانية لتبني المسودة الألمانية الإستونية".

وأوقفت واشنطن تمويل منظمة الصحة، إحدى وكالات الأمم المتحدة، بعد أن اتهمها الرئيس دونالد ترامب بالتركيز أكثر من اللازم على الصين وبتشجيع "التضليل" الصيني بشأن تفشي فيروس كورونا وهو أمر نفته المنظمة.

وبدا الأسبوع الماضي أن مجلس الأمن توصل إلى حل وسط بشأن مسودة القرار الفرنسية التونسية. فبدلا من ذكر منظمة الصحة بالاسم، أشارت المسودة إلى "الوكالات الصحية المتخصصة". ولا ينطبق هذا الوصف إلى على منظمة الصحة العالمية.

وقال دبلوماسيون إن واشنطن رفضت تلك اللغة. وقال الدبلوماسي الصيني إن بكين وافقت على الحل الوسط.

ورغم أن مجلس الأمن، المنوط به الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، لا يمكنه فعل الكثير للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، يقول دبلوماسيون ومحللون إنه يمكن أن يظهر وحدة عالمية بدعمه دعوة
جوتيريش إلى وقف إطلاق النار.

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