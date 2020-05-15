بريطانيا والاتحاد الأوروبى يختتمان جولة ثالثة من المفاوضات التجارية

يختتم الاتحاد الأوروبي وبريطانيا جولة ثالثة من المفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري لفترةما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، بعد أسبوع من المحادثات عبر تقنية الفيديو كونفرانس.ولم تسفر الجولتان الأخيرتان سوى عن تقدم ضئيل، حيث اتهم ميشيل بارنييه، كبير المفاوضين في بروكسل، لندن بعدم جديتها في خوض المحادثات.وخرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية يناير الماضي لكن مع ذلك لا تزال هناك فترة انتقالية قائمة حتى نهاية العام الجاري، مما يعني أنه لم يتغير إلا القليل جدًا حتى الآن فيما يتعلق بالحياةاليومية للبريطانيين.ولا تزال بريطانيا جزءًا من السوق الداخلية والاتحاد الجمركي بالاتحاد الأوروبي، وتلتزم بقواعد الاتحاد الأوروبي وتدفع في الميزانية.وفي حال عدم التوصل لاتفاق بشأن العلاقات المستقبلية خلال الفترة الانتقالية، فسيحدث انفصال صعب، قد يؤدي إلى اضطراب اقتصادي، ومن المقرر أن تعقد الجولة الأخيرة من المفاوضات في يونيو المقبل.وتعتبر نهاية ذلك الشهر أيضًا الموعد النهائي لبريطانيا لطلب تمديد الفترة الانتقالية، وهو أمر تصر الحكومة البريطانية على أنه ليس مطروحا على الطاولة.