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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تسجل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 15/مايو/2020 - 05:38 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن 22 حالة من بين الـ 27 حالة الجديدة، كانت نتيجة انتقال العدوى محليا، ولم تسجل أي حالات وفاة جديدة ليستقر إجمالي عدد الوفيات عند 260 حالة.

كما تم تسجيل 59 حالة شفاء جديدة خلال يوم أمس ليرتفع الإجمالي إلى 9 الاف و821 حالة، وبلغ عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج تحت الحجر الصحي 937 شخصا بانخفاض قدره 32 شخصا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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