الأرصاد: طقس اليوم حار.. والقاهرة 36 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة والوجه البحري والرياح نشطة، اليوم الجمعة، كما تشهد السواحل الشمالية طقسًا معتدلًا والرياح تنشط أحيانًا، وطقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح تنشط أحيانًا.أما ليلًا، يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية، وطقس لطيف على شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد.كما تشهد القاهرة أمطارًا خفيفة (40% تقريبًا)، وتهطل أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء (50: 60%).أما عن الوصف الفني لخرائط الطقس، فيتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي متمركز على شرق البحر المتوسط بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 36 20الإسكندرية 29 19وادي النطرون 36 18طنطا 34 19شبين الكوم 35 19دمنهور 32 18بلطيم 28 18مطروح 29 17السلوم 30 16سيوة 37 16بورسعيد 28 21دمياط 28 18الزقازيق 35 18المنصورة 35 18الإسماعيلية 36 18السويس 35 18العريش 27 16رفح 27 15راس سدر 38 21نخل 34 14نويبع 33 26طابا 32 20كاترين 31 12الطور 33 22شرم الشيخ 38 25الغردقة 36 24مرسى علم 35 19الفيوم 38 18بنى سويف 38 18المنيا 39 21أسيوط 40 18سوهاج 40 18قنا 41 20الأقصر 42 23أسوان 42 25أبوسمبل 41 22أدفو 42 24الوادي الجديد 41 23شلاتين 38 25أبو رماد 38 24حلايب 34 28رأس حدربة 34 26