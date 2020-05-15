كاليفورنيا تعلن تخفيضات هائلة فى الميزانية جراء كورونا

تتوقع كاليفورنيا خامس أكبر اقتصاد في العالم عجزًا هذا العام قدره 54 مليار دولار بسبب الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا المستجد وسيتعين عليها إجراء تخفيضات هائلة لتعويض هذه الخسائر، حسب ما أعلن الحاكم الديموقراطي للولاية.وقال الحاكم جافين نيوسوم إن "كوفيد-19" فرض على كاليفورنيا وعلى الاقتصادات الأخرى في البلاد أزمة اقتصادية غير مسبوقة" ما أدى إلى "تدمير للوظائف وخسارة فادحة في الدخل".وأضاف: "اليوم، ميزانيتنا تعكس هذا الوضع الطارئ"، عارضًا مشروعًا جديدًا للميزانية يأخذ بالاعتبار الخسارة في العائدات بسبب الوباء، بانخفاض أكثر من 22% مقارنة بالأرقام الأولية.وتركز الميزانية الجديدة على الصحة والأمن والتعليم، مع تدابير طارئة للموظفين والشركات الصغيرة الى حين تعافي الاقتصاد.وحذر الحاكم، قائلا: "لكن قرارات صعبة تنتظرنا"، موضحًا أنه توجب عليه أن يخفض بعض البرامج الخاصة التي تستهدف الأكثر فقرًا أو المهاجرين، وأن يخفض الدعم للتعليم العام.كما تقترح الميزانية الجديدة خفضًا بنسبة 10% في الأجور لجميع موظفي الولاية اعتبارًا من يوليو.كما حذر الحاكم الديموقراطي من أنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من التخفيضات في الميزانية إذا لم تأت المساعدة من الحكومة الفيدرالية.