الصين تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين إن البلاد سجلت أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم 14 من مايو مقارنة مع ثلاثة في اليوم السابق.وذكرت اللجنة في بيان اليوم الجمعة أن الحالات الجديدة كلها إصابات محلية.وانخفض عدد الحالات الجديدة التي لم تظهر عليها أعراض المرض قليلًا إلى 11 من 12 في اليوم السابق.ويبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة في الصين الآن 82933، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4633.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.