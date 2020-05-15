الاتحاد الأوروبى.. مسؤول السياسة الخارجية يطلب تحقيقًا مستقلًا فى أصول كورونا

دعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الصين إلى الإسهام بفاعلية في مكافحة جائحة فيروس كورونا، وقال إنه يتعين إجراء تحقيق علمي مستقل في أصول نشأة الجائحة.وفي عامود مخصص لغير الصحفيين بعدد يوم الجمعة من صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه زيتونج" كتب بوريل أن على الصين العمل للمساعدة في حماية العالم من الأوبئة المستقبلية.وأضاف: "من الضروري أيضًا إجراء تحقيق علمي مستقل في نشأة هذه الجائحة".وأفاد بوريل بأنه على الصين الاضطلاع بمسؤوليتها في التصدي للجائحة والبحث عن لقاح وتعزيز الاقتصاد العالمي بما يتناسب مع ثقلها، والقيام بدورها في الجهود الكبيرة لتخفيف الديون عن الدول النامية خاصة المتضررة بشدة من الفيروس.وبدأ ظهور الفيروس بمدينة ووهان في الصين شهر ديسمبر، وانتقدت بعض الدول من بينها الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية تعاملها مع التفشي، وتقول الصين إنها كانت صريحة وشفافة في تعاملها مع الأمر.