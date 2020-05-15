1800 وفاة جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة

سجلت الولايات المتحدة، لليوم الثاني على التوالي حوالي 1800 وفاة جراء فيروس كورونا المستجد خلال أربع وعشرين ساعة، حسب إحصاء جامعة جونز هوبكنز.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، فأنه بين الساعة 20.30 من مساء الخميس والساعة نفسها من اليوم السابق، سجلت البلاد 1754 وفاة.والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررًا بالعالم جراء الفيروس مع ما مجموعه 85813 وفاة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.