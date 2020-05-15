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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الانتهاء من «سكن مصر» بالمنصورة الجديدة.. 30 يوليو المقبل

الجمعة 15/مايو/2020 - 05:06 ص
جريدة الدستور
علا العلاف
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تفقد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أعمال تنسيق الموقع لنموذج من مشروع "سكن مصر" بمدينة المنصورة الجديدة.

وشملت أعمال التنسيق تنفيذ طبقة الأسفلت الرابطة، وتركيب الأعمدة الديكورية، وزراعة وتجميل الموقع.

وأوضح رئيس جهاز المنصورة الجديدة، فى تصريحات لـ"الدستور"، أن مشروع "سكن مصر" يشمل تنفيذ 196 عمارة بواقع 4704 وحدات سكنية، حيث تبلغ نسبة تنفيذ المشروع نحو 89%، موضحًا أنه سيتم الانتهاء من المشروع 30 يوليو المقبل.

وشدد رئيس جهاز المنصورة الجديدة على جميع الشركات المنفذة بالالتزام بالبرنامج الزمني المقدم منها والمعتمد، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالموقع.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز المدينة على تنفيذ خطة الدولة الشاملة في الانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية في التوقيتات محددة.

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