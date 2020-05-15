مؤلف «ونحب تانى ليه» يرد على اتهام تشابه السيناريو بـ«فرصة تانية»

أثارت الحلقة العشرون والحادية والعشرون من مسلسل "ونحب تاني ليه" للفنانة ياسمين عبد العزيز جدل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك باتهام تشابه سيناريو العمل بنفس أحداث مسلسل "فرصة تانية" للفنانة ياسمين صبري.وجاء التشابه في فقدان "عبدالله" شريف منير طليق "غالية" ياسمين عبد العزيز الذاكرة في مسلسل "ونحب تاني ليه" بعد تعرضه لحادث مروع أثناء سيره بسيارته وهو غاضب بسبب معرفته بزواج طليقته من رجل آخر، وهو نفسه ما حدث مع "ملك" ياسمين صبري في مسلسل "فرصة تانية" بعد تعرضها لحادث سير وهي غاضبة بسبب زواج خطيبها السابق من فتاة أخرى.وحرص عمرو محمود ياسين على الرد على كل الاتهامات التي وجهت للعمل بأن هناك تشابه كبير بين الأحداث وعلق عبر "فيس بوك"، قائلًا: "بمناسبة أن الناس بتكلم عن تكرار مسألة فقدان الذاكرة.. طيب.. للأسف لم تتح لي فرصة قراءة سيناريوهات الزملاء وهما كمان مقروش سيناريو مسلسلي.. وهذا أمر يأتي في إطار الصدفة البحتة وهو أمر وارد".وأضاف: "مثلًا في مسلسلين ناجحين جدًا بيناقشوا نفس الفكرة.. ولكن يبقى لكل مؤلف أسلوبه وطريقة تناوله.. كما أحب أشير أن مسلسلي غير قائم ع فكرة فقدان الذاكرة هو في النهاية مجرد تفصيلة من ضمن تفاصيل كثيرة داخل العمل.. ومنورين كلكم والله".