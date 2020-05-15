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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نادى القضاة: إصابة 6 قضاة وأعضاء نيابة بـ«كورونا»

الجمعة 15/مايو/2020 - 02:02 ص
جريدة الدستور
حسام التمساح
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تلقت غرفة عمليات نادي القضاة إخطارًا بوجود حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بين قضاة وأعضاء النيابة العامة. 

وصرح المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أن غرفة العمليات المشكلة من مجلس إدارة النادي، تلقت بلاغات تفيد بإصابة 6 حالات، 5 منها متواجدة بمستشفيات العزل والعلاج، وحالة واحدة بالمنزل، وجميع الحالات مستقرة.

وتابع "السيد"، أن ذلك يأتي في إطار متابعة غرفة العمليات المشكلة من مجلس إدارة النادي للقضاء، وللحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وتوفير كافة التدابير والإجراءات اللازمة حال الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق، اتخذ نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، عدة قرارات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك للحد من التجمعات للتقليل من فرص العدوى حفاظًا على صحة الأعضاء.

وتضمنت تلك القرارات غلق فرع النادي النهري بالعجوزة، وفرع نادي القناطر، والنادي البحري بالإسكندرية غلقًا كليًا، وإلغاء كل الفعاليات الخاصة بالصالون الثقافي وحفلات عيد الأم وكل الندوات، وغلق فرع النادي بشامبليون جزئيًا، على أن يقتصر على الخدمات الضرورية للقضاة. 

كذلك قرر إخلاء استراحات نادي القضاة بشارع ٢٦ يوليو، واستراحات المنشية بالإسكندرية، اعتبارًا من يوم 19 مارس الماضي، واتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة؛ لتعقيم المقرات ومراعاة النظافة والسلامة والصحة العامة، ووقف استخدام أجهزة البصمة الخاصة بإثبات الحضور والانصراف بالنادي، واتباع كل الإجراءات الوقائية والتقارير المعلنة من وزارة الصحة.

كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بنادي القضاة بشامبليون لمتابعة تطورات الأحداث والأزمة من كل جوانبها، وتتلقى الغرفة كل الاستفسارات والشكاوى الخاصة بالقضاة وأعضاء النيابة، والعمل على متابعة الأزمة، وتوفير جميع الوسائل والسبل التي تهيئ لهم ولأسرهم كل سبل الوقاية بالتنسيق والتواصل مع المختصين بوزارة الصحة.

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