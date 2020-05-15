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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوتين يعلن عن رابع وزير روسى يصاب بفيروس كورونا

الجمعة 15/مايو/2020 - 01:45 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن وزير التعليم للبلاد، فاليري فالكوف، تعافى من فيروس كورونا المستجد، ما يجعله رابع عضو في حكومة البلاد أصيب بالمرض.

وقال بوتين، خلال اجتماع حكومي، حول تطور التكنولوجيا الوراثية في روسيا، إنه "ليس سرا" أن فالكوف شفي بعد إصابته بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تجاوز المرض.

وتابع بوتين: "كنت اتابع عن كثب تطور الأوضاع، إلى جانب باقي أعضاء مجلس الوزراء (المصابين)، وأحوالهم على ما يبدو أيضا تتحسن، وهم عمليا يعودون إلى تولي مهامهم".

وسأل الرئيس الروسي وزير التعليم، الذي شارك كذلك في الاجتماع، حول حالته الصحية، ليرد الأخير بتأكيد تعافيه، مضيفا أنه انضم إلى العمل بشكل نشط.

ويعد فالكوف رابع عضو مصاب بفيروس كورونا في الحكومة الروسية بعد كل من رئيس الوزراء، ميخائيل ميشوستين، الذي يتعافى تدريجيا وشارك في اجتماع اليوم، ووزير البناء، فلاديمير ياكوشيف، الذي خرج من المستشفى ويواصل العلاج في البيت، ووزيرة الثقافة، أولغا لوبيموفا، التي عادت إلى العمل.

كما أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف في 12 مايو، إصابته بالفيروس، فيما تبين لاحقا أن زوجته، تاتيانا نافكا، مريضة أيضا بالعدوى.

وتعتبر روسيا الدولة الثالثة عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد بـ252245 حالة، إلا أن نسبة الوفيات جراء المرض منخفضة مقارنة مع الدول المتضررة الأخرى حيث تم رصد 2305 متوفيا في البلاد حتى الآن.

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