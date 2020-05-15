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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

نبيلة عبيد: لقائى مع نادية الجندى «جاء فى وقته»

الجمعة 15/مايو/2020 - 01:33 ص
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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عبرت الفنانة نبيلة عبيد، عن سعادتها بنجاح مسلسلها الجديد "سكر زيادة"، والذي تشارك به في السباق الرمضاني الحالي، مشيرة إلى أن العمل الذي جمعها بالفنانة نادية الجندي «جاء في وقته».

وقالت نبيلة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، والمذاع عبر فضائية MBC مصر: "شخصية كريمة عاملة عمايل، وأحببتها والناس معجبة بها ومعجبين بالعمل ككل"، مؤكدة أن الحلقات المقبلة ستشهد تطورات جيدة ومميزة.

وأشادت بالتزام الشعب اللبناني بالحجر المنزلي، موجهة تحية لهم ولوزير الصحة اللبناني لمتابعته بنفسه للحجر المنزلي.

وأشارت إلى أنهم قطعوا شوطًا كبيرًا في تصوير العمل في بدايته، وبعد ظهور كورونا التزموا جميعًا بالفنادق.

ووجهت رسالة للشعب المصري طالبتهم فيها بالتزام الحجر المنزلي والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضحت أنها تلقت العديد من ردود الأفعال عن المسلسل من أصدقائها بلبنان، ومن الأشخاص الذين كانوا يعملون معهم، مشيرة إلى أنها سعيدة بالعمل مع الفنانة نادية الجندي، لأنه جاء في وقته، كما أنهما لم تظهرا كصديقتين ولكن كندين لبعضهما، وكانوا سعداء بوجود الفنانة سميحة أيوب في العمل.

وعن التصوير بلبنان أكدت أن شركة الإنتاج احتوت الجميع ولم يشعروا بغربة أو عزل بعد ظهور كورونا وأي شخص كان يشعر بأي مرض كان ينقل لأرقى المستشفيات ببيروت.

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