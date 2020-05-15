فنزويلا: سنحاسب واشنطن أمام الجنائية الدولية

أعلنت الخارجية الفنزويلية أن الولايات المتحدة تلاحق ناقلات النفط التي تزود فنزويلا بالوقود، مضيفة أنها ستحيل الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا، إن "هناك مزيدا من الأدلة التي سنحيلها إلى المحكمة الجنائية الدولية، حيث تقوم واشنطن أثناء الوباء بملاحقة السفن التي تنقل نفطنا والتي تحضر البنزين".واعتبر أرياسا ذلك "انتهاكا فظا للقانون الدولي والحقوق الأساسية للفنزويليين".وجاء ذلك تعليقا على تقرير تم نقله عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى قوله، إن الولايات المتحدة تدرس إجراءات يمكن اتخاذها ردا على توريدات النفط من إيران لفنزويلا.وكانت فنزويلا قد أعلنت في وقت سابق أنها ستشكو الولايات المتحدة أمام المحكمة الجنائية الدولية على إثر المحاولة الفاشلة للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو، شارك فيها عناصر شركة أمنية أمريكية خاصة.