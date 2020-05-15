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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوتين والكاظمى يتبادلان الدعوات لزيارة موسكو وبغداد

الجمعة 15/مايو/2020 - 01:20 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قدم رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، دعوة إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين لزيارة بغداد.

وجاء في بيان صدر عن الحكومة العراقية أن الكاظمي استقبل السفير الروسي في بغداد، ماكسيم ماكسيموف، الذي نقل تهنئة خطية من بوتين ورئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين.

وأشار البيان أن التهنئة تضمنت دعوة الكاظمي لزيارة موسكو وتأكيد دعم روسيا للعراق في مجلس الأمن.

وشكر الكاظمي بوتين وميشوستين على رسالتهما، وأكد اعتزاز العراق بالعلاقة الوثيقة مع روسيا وتطلعه إلى تعزيزها في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية.

وقال الكاظمي إنه "سيكون سعيدا بزيارة موسكو، وإن العراق يعوّل على الدور الروسي من أجل تحقيق الهدوء في المنطقة وتسهيل عمل الشركات الروسية في مجال النفط والغاز والكهرباء وتفعيل اللجان المشتركة بين البلدين".

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