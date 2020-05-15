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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: فقدت صديقين مقربين بسبب «كورونا»

الجمعة 15/مايو/2020 - 02:31 ص
جريدة الدستور
وكالات
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كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن فيروس كورونا المستجد أودى بحياة 5 أشخاص كان يعرفهم، بينهم صديقان مقربان منه.

وصرح ترامب، في كلمة ألقاها في ولاية بنسيلفانيا: "يمكنكم القول كل ما تريدونه حول الإنفلونزا، لكنني لم أفقد (بسببها) أحدا من بين الأشخاص الذين أعرفهم أبدا".

وأوضح أن عددا من أصدقائه أصيبوا سابقا بالإنفلونزا، وعلى الرغم من أن أحوالهم الصحية كانت سيئة، إلا أن هذا المرض لم يقتل أحدا منهم.

وتابع الرئيس الأمريكي: "لكنني فقدت 5 أشخاص كنت أعرفهم (بسبب كورونا)، واثنان منهم كانا صديقين جيدين جدا بالنسبة لي. اتصلت بهم بعد يومين أو 3 أيام، سألت كيف أحوالهم، ردوا علي بالقول إنهم في الغيبوبة".

ولفت ترامب إلى أن هؤلاء الأشخاص لم يكونوا في وضع صحي جيد أصلا، "ووزنهم لم يكن مثاليا"، إلا أن رحيلهم "أمر مرعب".

وفي سياق متصل، شدد ترامب على أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الأمريكية منعت من وصول عدد ضحايا الجائحة في الولايات المتحدة إلى نقطة مليوني شخص، متوقعا أن تبلغ هذه الحصيلة 95 ألفا أو 100 ألف شخص.

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