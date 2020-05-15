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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسئول سابق: أمريكا ستواجه «أسوأ شتاء» بسبب كورونا

الجمعة 15/مايو/2020 - 07:06 ص
جريدة الدستور
وكالات
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حذر ريك برايت، مسئول أمريكي سابق، أقيل من منصبه بسبب إبدائه مخاوف من الاستعداد لمكافحة
فيروس كورونا، من أن الولايات المتحدة قد تواجه "أسوأ شتاء" في العصر الحديث ما لم تحسن استجابتها للجائحة.

وأقيل برايت الشهر الماضي من منصب مدير هيئة أبحاث وتطوير الطب الحيوي التابعة لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية والمعنية بتطوير عقاقير لمكافحة فيروس كورونا.

وبعد ساعات من تعرضه لهجوم على تويتر من الرئيس دونالد ترامب، أدلى "برايت" بشهادته أمام لجنة بمجلس النواب الأمريكي بشأن الاستعداد للتفشي.

وقال برايت في إفادته "يتعين أن نقوم بما علينا بحرص وبالاسترشاد بأفضل العقول العلمية. فرصتنا تتضاءل. إذا أخفقنا في تحسين استجابتنا الآن، بناء على العلم، أخشى أن تتفاقم الجائحة وتستمر لفترة طويلة".

وأصابت الجائحة نحو 1.4 مليون شخص في الولايات المتحدة وألحقت ضررا شديدا بالاقتصاد وأودت بحياة أكثر من 82 ألفا.

وشهد برايت بأن الولايات المتحدة لا تزال تفتقر إلى خطة شاملة لتوفير مخزون من الإمدادات الأساسية مثل المسحات اللازمة لإجراء فحوص الكشف عن فيروس كورونا.

وفي وقت لاحق، قال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إنه تابع جزءا من جلسة الاستماع.

وقال "بالنسبة لي هو ليس أكثر من شخص ساخط وتعيس" مضيفا أنه لم يكن يعرف برايت.

كان برايت، الذي تم تعيينه بوظيفة حكومية أخرى الشهر الماضي، قد قال إنه أقيل من عمله في هيئة أبحاث وتطوير الطب الحيوي بسبب معارضته للجهود الرامية لاستخدام عقاري هيدروكسيكلوروكين وكلوروكين كعلاجات لمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا.

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