البرازيل تسجل نحو 14 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا»

أظهرت بيانات لوزارة الصحة البرازيلية أن السلطات سجلت اليوم عددا قياسيا جديدا من الإصابات بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد بلغ 13944، إضافة إلى 844 وفاة جديدة.وبذلك يرتفع عدد الإصابات المؤكدة في البرازيل منذ بدء التفشي إلى 202918، ويزيد عدد الوفيات إلى 13933.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.