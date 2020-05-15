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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الجيزة يقود حملة إزالة بـ«كمبوند مخالف» فى الوراق (صور)

الجمعة 15/مايو/2020 - 03:29 ص
جريدة الدستور
أحمد أبو المحاسن
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تشهد محافظة الجيزة موجة شديدة لإزالة العقارات المخالفة، سواء التى تم بناؤها بدون ترخيص أو المخالفة للشروط، أو التى تقع على أراضي أملاك الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

وقاد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الخميس، حملات إزالة مخالفات البناء والتعديات على أراضي أملاك الدولة والزراعية بكمبوند مخالف بأرض الليبي من كورنيش النيل بجوار الدائري نطاق حي الوراق، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والانضباط.

وأكد محافظ الجيزة أنه تمت إزالة 4 عقارات مخالفة حتى سطح الأرض، يتراوح ارتفاعاتها ما بين 4 إلى 10 أدوار، تم بناؤهم بالمخالفة، وذلك داخل كمبوند مقام بدون ترخيص على مساحة 12 فدانًاا، ومحاط بأسوار خرسانية على ارتفاع 3 أمتار لحجب الرؤية عن أي مخالفات بناء تتم داخله.

كما أشار راشد إلى أنه تمت إزالة 4 مخازن للبضائع على مساحة 450 مترًا، تخص جهات مجهولة المصدر، حيث تم إخلاؤها وإزالتها بالكامل، كما تمت إزالة 4 أسوار على مسطح 1200 متر، مشيرًا إلى أن الحملات تمت بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستعادة حقوق الدولة كاملة، وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة، ومواجهة البناء المخالف بشكل رادع، مشددا على تكثيف حملات الإزالة وأنه لا تهاون مع المخالفين والمتعدين.

وشهد موقع الإزالات استخدام محافظة الجيزة لمعدات الجاك هامر والحفار لرفعها أعلى العقارات المخالفة لإزالتها بالكامل.

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