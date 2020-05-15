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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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فن

حنان ماضى تتجول فى «شارع الحبايب»

الجمعة 15/مايو/2020 - 12:58 ص
جريدة الدستور
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يستضيف الإذاعيان محمد عبدالعزيز وياسمين إبراهيم المطربة الكبيرة حنان ماضي، وذلك يوم الإثنين المقبل من خلال برنامج «5 شارع الحبايب»، والذي تقدمه إذاعة صوت العرب يوميًا في رمضان في تمام الساعة الرابعة إلا ربع عصرًا.

وخلال البرنامج تتحدث «ماضي» عن خمس من الشخصيات التي تعرفت عليها وأثرت في مسيرتها الفنية والإنسانية، و يقوم البرنامج بالاتصال بالأحياء من هذه الشخصيات للحديث معهم عن طبيعة تلك العلاقة.

وفي فقرة خاصة تتحدث حنان ماضي مع الإذاعيين محمد عبدالعزيز وياسمين إبراهيم عن عشقها لآلة الكمان التي درستها وتخصصت في العزف عليها وورثت حبها عن أبيها محمد ماضي عازف الكمان في فرقة أم كلثوم.

كما تتحدث عن دور الموسيقار عمر خيرت في اكتشاف موهبتها الغنائية وتقديمها كمطربة لأول مرة في تتر مسلسل «اللقاء الثاني»، لتواصل بعد ذلك مشوار نجوميتها مع تيترات مسلسلات: «المال والبنون، الوشاح الأبيض، البحار مندي، حكاوي طرح البحر، قصة الأمس، آسيا، ألف ليلة وليلة»، وأيضًا تحكي حواديت أشهر الألبومات التي قدمتها مثل: «عصفور في ليلة مطر، ليلة عشق، شباك قديم، إحساس، وشدي الضفاير».

وتعد حلقة الإثنين المقبل هي الحلقة الأخيرة للإذاعيين محمد عبدالعزيز وياسمين إبراهيم والمخرج هاني فؤاد في حلقات البرنامج الرمضاني «5 شارع الحبايب» والتي قدموا خلالها حوارات حصرية مع الشاعر الكبير فاروق جويدة، والفنان القدير رشوان توفيق، والنجم كمال أبو رية، ويأتي اللقاء الحصري مع المطربة حنان ماضي ليكلل مشاركتهما في هذا الموسم من «شارع الحبايب»، والذي نجح مقدمو برامج منوعات صوت العرب خلاله في استضافة عدد كبير من النجوم رغم الظرف الحالي والمتمثل في المخاوف والمحاذير الطبية من انتشار فيروس كورونا.

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