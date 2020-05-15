حنان ماضى تتجول فى «شارع الحبايب»
الجمعة 15/مايو/2020 - 12:58 ص
يستضيف الإذاعيان محمد عبدالعزيز وياسمين إبراهيم المطربة الكبيرة حنان ماضي، وذلك يوم الإثنين المقبل من خلال برنامج «5 شارع الحبايب»، والذي تقدمه إذاعة صوت العرب يوميًا في رمضان في تمام الساعة الرابعة إلا ربع عصرًا.
وخلال البرنامج تتحدث «ماضي» عن خمس من الشخصيات التي تعرفت عليها وأثرت في مسيرتها الفنية والإنسانية، و يقوم البرنامج بالاتصال بالأحياء من هذه الشخصيات للحديث معهم عن طبيعة تلك العلاقة.
وفي فقرة خاصة تتحدث حنان ماضي مع الإذاعيين محمد عبدالعزيز وياسمين إبراهيم عن عشقها لآلة الكمان التي درستها وتخصصت في العزف عليها وورثت حبها عن أبيها محمد ماضي عازف الكمان في فرقة أم كلثوم.
كما تتحدث عن دور الموسيقار عمر خيرت في اكتشاف موهبتها الغنائية وتقديمها كمطربة لأول مرة في تتر مسلسل «اللقاء الثاني»، لتواصل بعد ذلك مشوار نجوميتها مع تيترات مسلسلات: «المال والبنون، الوشاح الأبيض، البحار مندي، حكاوي طرح البحر، قصة الأمس، آسيا، ألف ليلة وليلة»، وأيضًا تحكي حواديت أشهر الألبومات التي قدمتها مثل: «عصفور في ليلة مطر، ليلة عشق، شباك قديم، إحساس، وشدي الضفاير».
وتعد حلقة الإثنين المقبل هي الحلقة الأخيرة للإذاعيين محمد عبدالعزيز وياسمين إبراهيم والمخرج هاني فؤاد في حلقات البرنامج الرمضاني «5 شارع الحبايب» والتي قدموا خلالها حوارات حصرية مع الشاعر الكبير فاروق جويدة، والفنان القدير رشوان توفيق، والنجم كمال أبو رية، ويأتي اللقاء الحصري مع المطربة حنان ماضي ليكلل مشاركتهما في هذا الموسم من «شارع الحبايب»، والذي نجح مقدمو برامج منوعات صوت العرب خلاله في استضافة عدد كبير من النجوم رغم الظرف الحالي والمتمثل في المخاوف والمحاذير الطبية من انتشار فيروس كورونا.
وخلال البرنامج تتحدث «ماضي» عن خمس من الشخصيات التي تعرفت عليها وأثرت في مسيرتها الفنية والإنسانية، و يقوم البرنامج بالاتصال بالأحياء من هذه الشخصيات للحديث معهم عن طبيعة تلك العلاقة.
وفي فقرة خاصة تتحدث حنان ماضي مع الإذاعيين محمد عبدالعزيز وياسمين إبراهيم عن عشقها لآلة الكمان التي درستها وتخصصت في العزف عليها وورثت حبها عن أبيها محمد ماضي عازف الكمان في فرقة أم كلثوم.
كما تتحدث عن دور الموسيقار عمر خيرت في اكتشاف موهبتها الغنائية وتقديمها كمطربة لأول مرة في تتر مسلسل «اللقاء الثاني»، لتواصل بعد ذلك مشوار نجوميتها مع تيترات مسلسلات: «المال والبنون، الوشاح الأبيض، البحار مندي، حكاوي طرح البحر، قصة الأمس، آسيا، ألف ليلة وليلة»، وأيضًا تحكي حواديت أشهر الألبومات التي قدمتها مثل: «عصفور في ليلة مطر، ليلة عشق، شباك قديم، إحساس، وشدي الضفاير».
وتعد حلقة الإثنين المقبل هي الحلقة الأخيرة للإذاعيين محمد عبدالعزيز وياسمين إبراهيم والمخرج هاني فؤاد في حلقات البرنامج الرمضاني «5 شارع الحبايب» والتي قدموا خلالها حوارات حصرية مع الشاعر الكبير فاروق جويدة، والفنان القدير رشوان توفيق، والنجم كمال أبو رية، ويأتي اللقاء الحصري مع المطربة حنان ماضي ليكلل مشاركتهما في هذا الموسم من «شارع الحبايب»، والذي نجح مقدمو برامج منوعات صوت العرب خلاله في استضافة عدد كبير من النجوم رغم الظرف الحالي والمتمثل في المخاوف والمحاذير الطبية من انتشار فيروس كورونا.