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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا تستعد لإعفاء السودان من الديون عقب الإزالة من قائمة الإرهاب

الجمعة 15/مايو/2020 - 12:57 ص
جريدة الدستور
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قال الدكتور إبراهيم البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، إن فرنسا تُعد لعقد مؤتمر دولي لإعفاء ديون السودان، عقب إزالته من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال "البدوي"، في لقاء مع تلفزيون السودان، إن السودان خلال المرحلة الماضية فقد الكثير من الأموال والقروض من الصناديق الدولية بجانب الاستثمارات التى يمكن أن تعينه على النهوض والتنمية.

وأضاف: "ورثنا طيلة الثلاثين عاما الماضية تركة ثقيلة من الديون، وفقد السودان تمويلا بأكثر من مليار دولار في السنة بحسب تعداد السكان".

وأشار إلى مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإعادة دمج السودان في الاقتصاد الدولي، موضحا أن ألمانيا ستستضيف في الفترة المقبلة مؤتمرا يُعول عليه السودان كثيرا في تغطية العجز في الميزانية نتيجة لجائحة كورونا بجانب مشروع دعم الأسر الفقيرة.

وأشار إلى أن مستوى الفقر في السودن بلغ 65%، حسب مسح الأسر للعام 2017، وأن مشروع دعم الأسر مشروع استراتيجي لدعم أي مواطن مستحق، والذي يُغطي 70% من الشعب السوداني.

وأوضح أن وزارة المالية أنشأت صندوقا سياديا لإدارة الممتلكات والعقارات المستردة عبر لجنة ازالة التمكين واسترداد الأموال، لافتا إلى أن لجنة إزالة التمكين وفرت مبالغ ضخمة لدعم خزينة الدولة.

وأكد أن الحكومة ماضية في تنفيذ هيكل الرواتب الجديد للعاملين في الدولة، مشيرا الى أن ذلك سيسهم في تحريك الاقتصاد الوطني وتخفيف حدة التضحم.

وقال إن زيادة الأجور لن تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، حيث إن سبب ارتفاع التضخم كان زيادة الكتلة النقدية بصورة مضاعفة وخاصة من العام ٢٠١٦، لكن زيادة الأجور ستكون لمعالجة الكساد في الاقتصاد الذي برز عقب جائحة كورونا، موضحا أنه بدأ بالفعل صرف رواتب العاملين بالسودان بالهيكل الجديد.

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