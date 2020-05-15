الحكومه الألمانية تتوقع فجوة ضريبية تقارب 100 مليار يورو

تتوقع الحكومة الفيدرالية الألمانية فجوة ضريبية تقارب مائة مليار يورو، وتتوقع وزارة المالية الفيدرالية أن يؤثر الركود الهائل بشكل كبير على ميزانية الدولة، ومن المرجح أن تنخفض عائدات الضرائب بعشرات المليارات من اليورو.وقال وزير المالية الألماني أولاف شولتس - في تصريح صحفي اليوم - إنه "بعد أن امتلأت الخزائن العامة منذ الأزمة المالية في عام 2009، فإن في الوقت الحالي تتوقع الحكومة الفيدرالية انخفاض عائدات الضرائب بنحو 100 مليار يورو هذا العام عما كان متوقعًا في نوفمبر.. وهذا نابع من توقعات مجموعة العمل المعنية بالتقديرات الضريبية التي نشرتها وزارة المالية الاتحادية في برلين".وأوضح أن هذا يعني أن الإيرادات الضريبية للحكومة الفيدرالية والولايات الاتحادية والبلديات ستنخفض بنسبة 81.5 مليار يورو مقارنة بعام 2019، بانخفاض أكثر من عشرة بالمائة.وأضاف أنه من المتوقع أن تنخفض الإيرادات الضريبية بشكل أكثر حدة مما كانت عليه في الأزمة المالية، لافتا إلى أن التوقعات للسنوات المقبلة قاتمة.