«ليالينا» الحلقة 21.. عصابة أشرف زكى تهدد إياد نصار

تبدأ أحداث الحلقة الـ21 من مسلسل "ليالينا"، بحضور أفراد العصابة التي يعمل فيها "هشام" إياد نصار بتجارة العملة، وتهديدهم لزوجته "مريم" غادة عادل، وابنته "جميلة" رنا ريس، وذلك بعدما شكوا بأنه سرق مليون جنيه منهم، وهو ما لم يحدث خلال الحلقة السابقة.وتتواصل الأحداث، بذهاب "هشام"، إلى منزل زوجته الثانية ليجد أن أفراد العصابة قد حضروا إلى منزلها للبحث عنه، وهددوها بالقتل اذا لم تدل بأي تفاصيل عن مكانه أو مكان الفلوس التي سرقها.ويدخل "هشام" في حالة رعب شديدة على ابنته "جميلة" ليذهب مسرعًا إلى منزله القديم، والخاص بطليقته مريم "غادة عادل"، ويقوم بالاطمئنان عليهما، ويؤكد لهما أنه لم يقصد أن تصل الأمور لهذا الحد، ويعدها بمعالجة ابنتهما بأمواله الخاصة قبل دخوله في تجارة العملة، وهو ما يكشف لهما عن سر عمله غير القانوني، حيث يدخل الاثنين في حالة رعب شديدة.من جانب آخر، يستعد مرتضى "محمد علي رزق" للزواج من بدرية "نهى عابدين"، حيث يجمع شقيقاته للذهاب إلى منزلها لطلب يدها للزواج، في حين أن جلال "خالد الصاوي"، يراه بمحض الصدفة وهو ذاهب لمنزل خطيبة "راضي" السابقة، وذلك خلال جلوسهما بالمقهى المتواجد أسفل منزلهما.ويدخل "راضي" في حالة جدال وخناقة وهو في حالة حزن شديد مع "بدرية"، بعدما باعته وقامت بالموافقة على الزواج من "مرتضى"، إلإ أنها تعنفه بشدة، وتطلب منه عدم التعرض لها مرة أخرى.وتتواصل الأحداث بمحاولة مساعدة "جلال" لابنة شقيقه "جميلة"، بعدما دخلت في حالة هلع شديدة بسبب طلاق والديهما، حيث حاول أن يخرجها من هذه الأحداث التي جعلتها تدخل في مشاكل نفسية كبيرة.وتنتهي أحداث الحلقة بالعديد من المحاولات من قبل "هشام" لإثبات عدم سرقته للأموال وذلك بعدما تحدث مع العصابة التي يقودها أشرف زكي، لإبعادهم عن أسرته وطليقته وابنته.وتدور أحداث المسلسل من فترة الخمسينات حتى الثمانينات، والتي تجسد صراعًا كبيرا بين عائلتين وتتصاعد الأحداث.المسلسل من بطولة غادة عادل، وإياد نصار، وخالد الصاوي، وصابرين، تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح.