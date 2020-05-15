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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

ابواب الخير

«فى خدمتك».. تعرف على إجراءات التصالح للمبانى المخالفة

الجمعة 15/مايو/2020 - 12:40 ص
جريدة الدستور
رشا نصر
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يقدم موقع "الدستور" خطوات التصالح على المبانى المخالفة، لتقنين الأوضاع، وذلك في إطار سلسلة المعلومات الخدمية التى يحرص "الدستور" على تقديمها للقراء.

وتأتي خطوات التصالح من خلال إصدار القانون رقم 1 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح وتقنين مخالفات البناء ووقف النمو العشوائي، والتي جاءت على النحو التالي:

1- يتم تقديم طلب التصالح في فترة مدتها لا تتجاوز 6 أشهر من إقرار اللائحة "تنتهي في 9 يونيو المقبل.

2- سداد قيمة رسم الفحص وهي تختلف من مكان لآخر.

3- يتم بعدها دراسة الطلبات، لإصدار قرار بالقبول أو التصالح.

4- حال قبول طلب التصالح يتم دفع مقابل التصالح ويتم تحديده حسب المنطقة وسعر المتر فيها، والتأكد من طلاء كامل الواجهات.

5- حال رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة التصالح خلال 60 يوما من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، قرارا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء.

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