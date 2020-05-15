حريق يلتهم أسواق «كلنا واحد» بالمحلة (فيديو)

تمكنت الحماية المدنية، منذ قليل، من السيطرة على حريق هائل نشب في أسواق مبادرة "كلنا واحد" للسلع التموينية، المجاورة لمجلس مدينة المحلة بمحافظة الغربية.وتلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من قسم أول المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغات من الأهالي باندلاع حريق هائل في باكيات أسواق "كلنا واحد".وتم الدفع بـ15 سيارات من الحماية المدنية وقوة من قسم أول المحلة إلى موقع الحادث، والتي تمكنت من السيطرة عليه بعد التهام جميع محتويات السوق من باكيات وبضاعة قبل امتدادها إلى الأماكن المجاورة.وأسفر الحريق عن حدوث خسائر مالية تقدر بمئات الآلاف دون وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة لإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.