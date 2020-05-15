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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«استئناف أسيوط»: عودة العمل على مجموعات بعد العيد

الجمعة 15/مايو/2020 - 12:38 ص
جريدة الدستور
حسام محفوظ
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أصدر المستشار عبده أحمد عطية الأودن، رئيس محكمة استئناف أسيوط، قرارًا بشأن إجراءات تنظيم عودة العمل بالمحاكم.

ونص قرار رئيس المحكمة على أنه بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم ٤٢ لسة ١٩٧٢، وعلى قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسة ٢٠١٢م، وبمناسبة صدور القرار رقم ٢٨ لسنة ٢٠٢٠ بشأن عودة العمل بجمع الدوائر بالمحكمة، قررنا عودة العاملين بالمحكمة عقب إجازة عيد الفطر المبارك، على ثلاث مجموعات كل مجموعة تعمل يومين فى الأسبوع وفقا لصالح العمل.

كما نص القرار على أن تكون مواعيد العمل من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى الساعة الواحدة والنصف للموظفات، والثانية ظهرا للموظفين، وبالنسبة للعمال والحجاب والفنيين والسائقين تكون من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا، وعلى الأمين العام وجميع الإداريين المختصين تنفيذ ذلك القرار اعتيارا من 27-5-2020.

وكان المستشار عمر مروان، وزير العدل، أعلن أنه تم الاتفاق مع أعضاء مجلس الهيئات القضائية، على عودة جلسات المحاكم عقب إجازة عيد الفطر المبارك تدريجيًا، على أن يصاحبها التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومنها تحديد عدد الحضور في قاعات المحاكم على ضوء مساحاتها، والحفاظ على مسافة الأمان بين الأشخاص، وارتداء الكمامات للكل القضاة والمحامين والمتقاضين والموظفين.

كما شدد على إجراء التطهير اليومي لأماكن انعقاد الجلسات، معبرًا عن الثقة من حرص الجميع على اتباع التعليمات والمساعدة في تطبيقها، كما تم الاتفاق على العمل خلال أشهر الصيف لتعويض فترة التأجيلات في نظر القضايا والحفاظ على مصالح المواطنين، وستقوم كل جهة وهيئة قضائية باستكمال منظومة ميكنة التقاضي بالاشتراك مع وزارة الاتصالات وبمعاونة فنية من وزارة العدل.

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