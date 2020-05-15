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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الجمعة 15-5-2020 فى البنوك المصرية

الجمعة 15/مايو/2020 - 07:39 ص
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
وسام عطية
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يقدم لكم «الدستور» تقرير يومي عن سعر الدولار اليوم الجمعة الموافق 15-5-2020 فى جميع البنوك المصرية.

يبحث الكثيرون عن أسعار الدولار في الأسواق العالمية وفي مصر خاصا فـ الدولار عملة عالمية يتعامل بها غالبية الدول أن لم نجزم أن جميعهم يتعاملون بها، كما تحدد البورصات المصرية سعر الدولار بشكل يومي لكي يعرف متابعيه من هبوط أو ارتفاع أسعاره في السوق المالي.

كما يمر العالم انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) وأثر كثيرًا في الاستيراد والتصدير في جميع أنحاء العالم، فأنه يتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء أيضًا.

وفي تعاملات أمس الخميس، تمسك الدولار بمكاسبه مقابل العملات الرئيسية، كما تراجع الدولار الأسترالي بفعل بيانات أظهرت أن البلاد فقدت وظائف في أبريل بأسرع وتيرة على الإطلاق، مما يشير إلى احتمال الحاجة لمزيد من التيسير النقدي والمالي لدعم الاقتصاد، وسيتحول التركيز إلى بيانات اقتصادية من الولايات المتحدة وأوروبا في اليومين المقبلين لاستقاء المزيد من المؤشرات بشأن مدى عمق التراجع هناك، بينما سيتابع المستثمرون عن كثب مقاييس للنشاط في الصين بحثا عن مؤشرات بشأن المدة المحتملة التي ستستغرقها البلاد للخروج من صدمة حادة ناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

وتنشر «الدستور» سعر الدولار اليوم الجمعة 15-5-2020 فى البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم الجمعة 15-5-2020 فى البنوك المصرية


في البنك المركزي المصري وصل سعر الدولار لـ 15.69 جنيه للشراء - و15.8181 جنيه للبيع.

بنك HSBC وصل لـ15.70 جنيه شراء - 15.80 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية بـ 15.69 جنيه للشراء - 15.79 جنيه للبيع.

البنك التجارى الدولى بـ 15.70 جنيه للشراء - 15.80 جنيه للبيع.

قناة السويس بـ15.70 جنيه للشراء - 15.80 جنيه للبيع.

البنك العربي الإفريقي بـ15.70 جنيه للشراء - 15.80 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني بـ15.70 جنيه للشراء - 15.80 جنيه للبيع.

بنك عودة بـ15.70 جنيه للشراء - 15.80 جنيه للبيع.

بنك مصر وصل إلى 15.68 جنيه للشراء - 15.78 جنيه للبيع بنفس السعر السابق.

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