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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 15 مايو 2020 الموافق 22 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 15-5-2020 فى البنوك

الجمعة 15/مايو/2020 - 07:34 ص
أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 15-5-2020
وسام عطية
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يقدم لكم "الدستور" تقريرًا عن أسعار العملات الأجنبية، اليوم الخميس 14 -5-2020، في متابعة حية لحظة بلحظة في جميع البنوك، مقابل الجنية المصري.

وذلك في ظل مجابهة وباء فيرس كورونا المستجد (كوفيد19-) التي يواجها العالم من تعثر الاقتصاد العالمي والمصري خاصة.

أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية اليوم


البنك الأهلي المصري
شراء- بيع

الدولار الأمريكي 15.68 - 15.78

اليورو 16.91 - 17.13

الجنيه الإسترليني 19.26 - 19.52

فرنسك سويسري 16.08 - 16.28

الدينار الكويتي 49.47 - 51.09

الريـال السعودي 4.10 - 4.20

درهم إماراتي 4.25 - 4.29

بنك الإسكان والتعمير

شراء - بيع

الدولار الأمريكي 15.70 - 15.80

جنيه إسترليني 19.27 - 19.56

دينار كويتي 48.48 - 50.83

ريـال سعودي 4.08 - 4.20

درهم إماراتي 4.19 - 4.29

اليورو 16.90 - 17.16

بنك مصر

شراء - بيع

الدولار الأمريكي 15.68 - 15.78

يورو 16.91 - 17.17

جنيه إسترليني 19.26 - 19.52

فرنك سويسري 16.08 - 16.32

كرون دنماركي 2.26 - 2.30

دينار كويتي 49.47 - 51.09

ريـال سعودي 4.102 - 4.20

أسعار العملات الأجنبية في بنك الإسكندرية

شراء - بيع

الدولار أمريكي 15.69 - 15.79

يورو 16.95 - 17.13

جنيه إسترليني 19.42 - 19.63

ريـال سعودي 4.10 - 4.20

دينار كويتي 48.41 - 51.03

درهم إماراتي 4.21 - 4.29

بنك قناة السويس

شراء - بيع

دينار كويتي 58.18 - 58.50

درهم إماراتي 04.77 - 04.81

الدولار الأمريكى 15.70 - 15.80

ريـال سعودي 04.16 - 04.20

جنيه إسترليني 19.23 - 19.45

اليورو 17.16 - 17.00

أسعار العملات في بنك كريدى أجريكول

دينار كويتي 51.55 - 52.23

الدولار الأمريكى 15.70 - 15.80

ريـال سعودي 04.16 - 04.21

جنيه إسترليني 19.23 - 19.43

اليورو 17.0251 - 17.1541


أسعار العملات بالبنك المركزي

شراء - بيع

الدولار الأمريكى 15.69 - 15.81

اليورو 17.02 - 17.16

جنيه إسترليني 19.28- 19.44

دولار كندي 11.18 - 11.27

ريـال سعودي 04.17- 04.21

دينار كويتي 50.6777 - 51.24

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