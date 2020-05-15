أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 15-5-2020 فى البنوك
الجمعة 15/مايو/2020 - 07:34 ص
وسام عطيةطباعة
يقدم لكم "الدستور" تقريرًا عن أسعار العملات الأجنبية، اليوم الخميس 14 -5-2020، في متابعة حية لحظة بلحظة في جميع البنوك، مقابل الجنية المصري.
جنيه إسترليني 19.23 - 19.43
اليورو 17.0251 - 17.1541
وذلك في ظل مجابهة وباء فيرس كورونا المستجد (كوفيد19-) التي يواجها العالم من تعثر الاقتصاد العالمي والمصري خاصة.
البنك الأهلي المصري
شراء- بيع
الدولار الأمريكي 15.68 - 15.78
أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية اليوم
البنك الأهلي المصري
شراء- بيع
الدولار الأمريكي 15.68 - 15.78
اليورو 16.91 - 17.13
الجنيه الإسترليني 19.26 - 19.52
فرنسك سويسري 16.08 - 16.28
الدينار الكويتي 49.47 - 51.09
الريـال السعودي 4.10 - 4.20
درهم إماراتي 4.25 - 4.29
بنك الإسكان والتعمير
بنك الإسكان والتعمير
شراء - بيع
الدولار الأمريكي 15.70 - 15.80
الدولار الأمريكي 15.70 - 15.80
جنيه إسترليني 19.27 - 19.56
دينار كويتي 48.48 - 50.83
ريـال سعودي 4.08 - 4.20
درهم إماراتي 4.19 - 4.29
اليورو 16.90 - 17.16
بنك مصر
بنك مصر
شراء - بيع
الدولار الأمريكي 15.68 - 15.78
الدولار الأمريكي 15.68 - 15.78
يورو 16.91 - 17.17
جنيه إسترليني 19.26 - 19.52
فرنك سويسري 16.08 - 16.32
كرون دنماركي 2.26 - 2.30
دينار كويتي 49.47 - 51.09
ريـال سعودي 4.102 - 4.20
أسعار العملات الأجنبية في بنك الإسكندرية
أسعار العملات الأجنبية في بنك الإسكندرية
شراء - بيع
الدولار أمريكي 15.69 - 15.79
الدولار أمريكي 15.69 - 15.79
يورو 16.95 - 17.13
جنيه إسترليني 19.42 - 19.63
ريـال سعودي 4.10 - 4.20
دينار كويتي 48.41 - 51.03
درهم إماراتي 4.21 - 4.29
بنك قناة السويس
بنك قناة السويس
شراء - بيع
دينار كويتي 58.18 - 58.50
درهم إماراتي 04.77 - 04.81
الدولار الأمريكى 15.70 - 15.80
ريـال سعودي 04.16 - 04.20
جنيه إسترليني 19.23 - 19.45
اليورو 17.16 - 17.00
أسعار العملات في بنك كريدى أجريكول
أسعار العملات في بنك كريدى أجريكول
دينار كويتي 51.55 - 52.23
الدولار الأمريكى 15.70 - 15.80
ريـال سعودي 04.16 - 04.21
جنيه إسترليني 19.23 - 19.43
اليورو 17.0251 - 17.1541
أسعار العملات بالبنك المركزيشراء - بيع
الدولار الأمريكى 15.69 - 15.81
اليورو 17.02 - 17.16
جنيه إسترليني 19.28- 19.44
دولار كندي 11.18 - 11.27
ريـال سعودي 04.17- 04.21
دينار كويتي 50.6777 - 51.24