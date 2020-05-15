أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 15-5-2020 فى البنوك

في ظل مجابهة وباء فيرس كورونا المستجد (كوفيد19-) التي يواجها العالم من تعثر الاقتصاد العالمي والمصري خاصة.

أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية اليوم

وذلكالبنك الأهلي المصريشراء- بيعالدولار الأمريكي 15.68 - 15.78