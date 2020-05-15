«الوادى الجديد»: ارتفاع عدد المتعافين من «كورونا» لـ17 حالة

أعلن اللواء محمد الزملّوط، محافظ الوادى الجديد، مساء الخميس، تعافي حالتين جديدتين من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك معدل الاستشفاء من الفيروس إلى 17 مواطنًا بعد تحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية أثناء فترة العلاج.وقال "الزملوط" إنه تم الانتهاء من توزيع المساعدات العينية للمتضررين من قرار إغلاق المقاهي بكافة مراكز المحافظة، تزامنا مع انتهاء مدة العزل المنزلي لـ54 مواطنًا من المخالطين للحالات الإيجابية مسبقا ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي.وأهاب محافظ الوادى الجديد بالمواطنين مساندة جهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة، من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية، وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا فى حالات الضرورة القصوى.