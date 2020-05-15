سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 15-5-2020
الجمعة 15/مايو/2020 - 07:18 ص
منة سالمطباعة
يقدم لكم " الدستور" تقرير يومي عن سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري، اليوم الجمعة 15- 5- 2020، وذلك بعد أن سجل استقرار في سوق تداول العملات حيث بلغ متوسط سعر الريال 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.
استقر سعر الشراء 4.17 كما بلغ سعر البيع 4.20.
البنك الأهلى المصرى
وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلى المصرى 4.10 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.
بنك مصر
وجاء فى بنك مصر بسعر 4.10 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.
البنك العربى الإفريقى الدولى
وسجل سعر الريال السعودى فى البنك العربى الإفريقى الدولى 4.15 جنيه للشراء و4.20جنيه للبيع.
بنك البركة
كما يتم التداول فى بنك البركة بسعر 4.8 جنيه للشراء و4.23 للبيع.
البنك التجارى الدولى cib
وجاء سعر الريال فى البنك التجارى الدولى cib 4.13 جنيه للشراء و4.20جنيه للبيع.
واستقر سعر الصرف في بنك المصرف المتحد 4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
ووصل سعرالريال فى بنك الإسكندرية إلى 4.10 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.
فى بنك بلوم
ويمثل سعر التداول بنك بلوم استقرارًا من خلال 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.
الريال السعودى فى بنك كريدى أجريكول
ووصلت الأسعار في بنك كريدى أجريكول 4.15 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي اليومالبنك المركزي المصري
استقر سعر الشراء 4.17 كما بلغ سعر البيع 4.20.
البنك الأهلى المصرى
وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلى المصرى 4.10 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.
بنك مصر
وجاء فى بنك مصر بسعر 4.10 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.
البنك العربى الإفريقى الدولى
وسجل سعر الريال السعودى فى البنك العربى الإفريقى الدولى 4.15 جنيه للشراء و4.20جنيه للبيع.
بنك البركة
كما يتم التداول فى بنك البركة بسعر 4.8 جنيه للشراء و4.23 للبيع.
البنك التجارى الدولى cib
وجاء سعر الريال فى البنك التجارى الدولى cib 4.13 جنيه للشراء و4.20جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان
يمثل سعر الشراء 4.8 جنيه للشرا، و4.21 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبى الإسلامى
وسجل فى مصر أبوظبى الإسلامى 4.06 جنيه للشراء و4.20جنيه للبيع.
بنك المصرف المتحد
يمثل سعر الشراء 4.8 جنيه للشرا، و4.21 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبى الإسلامى
وسجل فى مصر أبوظبى الإسلامى 4.06 جنيه للشراء و4.20جنيه للبيع.
بنك المصرف المتحد
واستقر سعر الصرف في بنك المصرف المتحد 4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
ووصل سعرالريال فى بنك الإسكندرية إلى 4.10 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.
فى بنك بلوم
ويمثل سعر التداول بنك بلوم استقرارًا من خلال 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.
الريال السعودى فى بنك كريدى أجريكول
ووصلت الأسعار في بنك كريدى أجريكول 4.15 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.