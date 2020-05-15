سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 15-5-2020

اليوم الجمعة 15- 5- 2020،

سعر الريال السعودي اليوم البنك المركزي المصري



استقر سعر الشراء 4.17 كما بلغ سعر البيع 4.20.



البنك الأهلى المصرى



وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلى المصرى 4.10 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.



بنك مصر



وجاء فى بنك مصر بسعر 4.10 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.



البنك العربى الإفريقى الدولى



وسجل سعر الريال السعودى فى البنك العربى الإفريقى الدولى 4.15 جنيه للشراء و4.20جنيه للبيع.



بنك البركة



كما يتم التداول فى بنك البركة بسعر 4.8 جنيه للشراء و4.23 للبيع.





البنك التجارى الدولى cib



وجاء سعر الريال فى البنك التجارى الدولى cib 4.13 جنيه للشراء و4.20جنيه للبيع.



البنك المركزي المصرياستقر سعر الشراء 4.17 كما بلغ سعر البيع 4.20.البنك الأهلى المصرىوسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلى المصرى 4.10 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.بنك مصروجاء فى بنك مصر بسعر 4.10 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.البنك العربى الإفريقى الدولىوسجل سعر الريال السعودى فى البنك العربى الإفريقى الدولى 4.15 جنيه للشراء و4.20جنيه للبيع.بنك البركةكما يتم التداول فى بنك البركة بسعر 4.8 جنيه للشراء و4.23 للبيع.البنك التجارى الدولى cibوجاء سعر الريال فى البنك التجارى الدولى cib 4.13 جنيه للشراء و4.20جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان



يمثل سعر الشراء 4.8 جنيه للشرا، و4.21 جنيه للبيع.



مصرف أبوظبى الإسلامى



وسجل فى مصر أبوظبى الإسلامى 4.06 جنيه للشراء و4.20جنيه للبيع.



بنك المصرف المتحد



واستقر سعر الصرف في بنك المصرف المتحد 4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.



بنك الإسكندرية



ووصل سعرالريال فى بنك الإسكندرية إلى 4.10 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.



فى بنك بلوم



ويمثل سعر التداول بنك بلوم استقرارًا من خلال 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.



الريال السعودى فى بنك كريدى أجريكول



ووصلت الأسعار في بنك كريدى أجريكول 4.15 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي جدير بالذكر أن الريال السعودي يعادل 100 هللة وتأتي العملات الورقية بالمملكة العربية السعودية في فئات 5 ريال و10 ريال و50 ريال و100 ريال و200ريال و500 ريال"، والعملات المعدنية عباره عن: 1 هللة، 5 هللات و10 هللات و25 هللة و50 هللة و1 ريال و2 ريال" ويأتي الريال بأصدار عن مؤسسة النقد العربى السعودي، ويتم تغطيته بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية.

