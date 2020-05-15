تفاصيل الحلقة 21 من مسلسل «النهاية»

بدأت أحداث الحلقة الـ21 من مسلسل "النهاية"، بخروج "زين" خارج الواحة، للبحث حول سر مقتل صديقة "إرسلان" أحمد مجدي، حيث يذهب للمكان الذي قابله فيه قبل وفاته، للبحث حول تفاصيل مقتله، وسط تشدد كبير من قوات الأمن الذين شكوا في تواجده بهذا المكان.تستكمل الأحداث، بإيجاد "زين"، لمستند ملئ بأسرار الواحة، حيث كشف أسرار كلمة "بيتا جاما"، والتي تعني الكرسي الذي كان يجلس عليه "إرسلان"، وهو ما يكتشفه "زين"، ليبدأ في معرفة أسرار الواحة.ويفتح "زين" المستند الذي تركه له "إرسلان"، إلا أنه يفاجئ بحضور مدير الواحة إلى منزله، لكي يذهب به إلى مكان العمل الخاص بتركيب وحدات الطاقة، وسط تخوف شديد منه أن يكتشف سره في العمل.ويطلب منه أن يحضر لكلمة يقوم بقولها أمام كل العاملين في الواحة، وجلسة التحضير الروحانية التي تقام في كل أسبوع، وبالفعل يخفي "زين" ما وجده من أسرار سوف يكتشفها خلال الفترة المقبلة، ويذهب مع مديره، وهو في حالة تخوف شديد أن يكون سره قد اكتشفه أمن الواحة.وتهدد "سليمة" "زين" بقرب الحرب بين كبار رجال الواحة، بعد مقتل "إرسلان"، وسط شكوك كبيرة من قبل "زين"، بكلام "سليمة" التي اعتاد على سماعها كثيرًا.ويتحدث "زين" في الجلسة الروحانية، حول فكرة الأمل والخيانة، وبعدها يستمع إلى الأغاني الغريبة والتي اعتقدها ديانة جديدة، وسط استغراب شديد منه بما يجري حوله.وتأتي قوات الأمن إلى منزل زين لمعرفة أسباب حضور "حساب" قبل أن يتم القبض عليه؛ إا أنه يدعي بأنه حاول الهرب من قوات الأمن والمكوث في منزله لكنه رفض ذلك بشكل كامل، ووعد قوات الأمن بأنه في حالة وجود معلومة جديدة سيكون أول من يتحدث فيها معهم.وتنتهي الحلقة بفتح "زين"، للعلبة التي بداخلها مستند أسرار الواحة، التي قد تركها "إرسلان"، لكن لم يكشف بعد خلال الحلقة الأسرار التي بداخلها.المسلسل من بطولة يوسف الشريف، وعمرو عبد الجليل، وسهر الصايغ، وناهد السباعي، وأحمد وفيق ومن تأليف عمرو سمير عاطف، وﺇﺧﺮاﺝ ياسر سامي.