رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 15 مايو 2020 الموافق 22 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تفاصيل الحلقة 21 من مسلسل «النهاية»

الجمعة 15/مايو/2020 - 12:09 ص
جريدة الدستور
محمد مجدي
طباعة
بدأت أحداث الحلقة الـ21 من مسلسل "النهاية"، بخروج "زين" خارج الواحة، للبحث حول سر مقتل صديقة "إرسلان" أحمد مجدي، حيث يذهب للمكان الذي قابله فيه قبل وفاته، للبحث حول تفاصيل مقتله، وسط تشدد كبير من قوات الأمن الذين شكوا في تواجده بهذا المكان.

تستكمل الأحداث، بإيجاد "زين"، لمستند ملئ بأسرار الواحة، حيث كشف أسرار كلمة "بيتا جاما"، والتي تعني الكرسي الذي كان يجلس عليه "إرسلان"، وهو ما يكتشفه "زين"، ليبدأ في معرفة أسرار الواحة.

ويفتح "زين" المستند الذي تركه له "إرسلان"، إلا أنه يفاجئ بحضور مدير الواحة إلى منزله، لكي يذهب به إلى مكان العمل الخاص بتركيب وحدات الطاقة، وسط تخوف شديد منه أن يكتشف سره في العمل.

ويطلب منه أن يحضر لكلمة يقوم بقولها أمام كل العاملين في الواحة، وجلسة التحضير الروحانية التي تقام في كل أسبوع، وبالفعل يخفي "زين" ما وجده من أسرار سوف يكتشفها خلال الفترة المقبلة، ويذهب مع مديره، وهو في حالة تخوف شديد أن يكون سره قد اكتشفه أمن الواحة.

وتهدد "سليمة" "زين" بقرب الحرب بين كبار رجال الواحة، بعد مقتل "إرسلان"، وسط شكوك كبيرة من قبل "زين"، بكلام "سليمة" التي اعتاد على سماعها كثيرًا.

ويتحدث "زين" في الجلسة الروحانية، حول فكرة الأمل والخيانة، وبعدها يستمع إلى الأغاني الغريبة والتي اعتقدها ديانة جديدة، وسط استغراب شديد منه بما يجري حوله.

وتأتي قوات الأمن إلى منزل زين لمعرفة أسباب حضور "حساب" قبل أن يتم القبض عليه؛ إا أنه يدعي بأنه حاول الهرب من قوات الأمن والمكوث في منزله لكنه رفض ذلك بشكل كامل، ووعد قوات الأمن بأنه في حالة وجود معلومة جديدة سيكون أول من يتحدث فيها معهم.

وتنتهي الحلقة بفتح "زين"، للعلبة التي بداخلها مستند أسرار الواحة، التي قد تركها "إرسلان"، لكن لم يكشف بعد خلال الحلقة الأسرار التي بداخلها.

المسلسل من بطولة يوسف الشريف، وعمرو عبد الجليل، وسهر الصايغ، وناهد السباعي، وأحمد وفيق ومن تأليف عمرو سمير عاطف، وﺇﺧﺮاﺝ ياسر سامي.

موضوعات متعلقة

محمود الشحات: ذهبت إلى الخالق فى منامى وسمعته يخاطبنى «أنا الله»

الآن.. مسلسل الاختيار الحلقة 21.. بطولة الشهيد رامي حسنين

حبس مودة الأدهم 4 أيام بتهمة التعدى على مبادئ المجتمع

غرامات مالية لغير مرتدي الكمامة.. عقوبة السائقين المخالفين للإجراءات الاحترازية

الصور

image description

تعايش المواطنين مع كورونا .. وهدوء بوسط البلد

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

الأكثر قراءة

حبس مودة الأدهم 4 أيام بتهمة التعدى على مبادئ المجتمع

ضبط «مودة الأدهم» بتهمة نشر مقاطع تحرض على الفسق بمواقع التواصل

المصرى: رئيس الحكومة كلف بتوفير كل ما يلزم للطبيب الذى فقد بصره

مصدر بالتعليم يكشف عن مصير الثانوية العامة بعد قرار استمرار تعليق الدراسة

إنفوجراف

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

image description

النيابة العامة تقدم 6 خدمات إلكترونية للمواطنين (إنفوجراف)

image description

6 معلومات عن الرادار الجديد «ساهر 2020» (إنفوجراف)

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا صائم».. يحيى شاهين يبرر سبب سقوطه على خشبة المسرح في رمضان

«ليلة رمضانية مفزعة بالجزائر».. أمينة رزق: «حسبت أصوات القنابل مدفع الإفطار»

«حكايات السحور».. هدى سلطان كادت تقتل خادمة لسبب غريب

ليلى فوزي تكشف كواليس مشقة التمثيل أثناء الصيام

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

الدور الأساسى للحليب البودرة المدعم فى النظام الغذائى اليومى للأطفال

تلف كلوي في أكثر من ثلث مرضى كورونا

4.4 % فقط من الفرنسيين أصيبوا بكورونا

وكالة الأدوية الأوروبية تعلن عن موعد جاهزية لقاح كورونا

منوعات

«الشموتى» شغفه بالصوت يقوده لإنشاء منصة «أنطولوجى»

عودة الحياة.. كيف احتفل العالم بتخفيف إجراءات مواجهة كورونا؟

آخر موعد لتسليم الأبحاث.. رابط منصة أدمودو new.edmodo.com بالعربى تسجيل الدخول للطلاب

واثق فى استعادة بصرى.. الطبيب ضحية الإجهاد يتحدث عن رحلة «الألم والإيمان»

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: شيء وقر في قلبه
ماجد حبته
تبرعوا لمستشفى العباسية
صفوت البياضي
النصر يلازم الطاعة مع أقوي الجيوش عالميًا
جلال حمام
بوتين باع الجيش الليبى بصفقة مع أردوغان
المزيد

الثقافة

سلسلة «إبداعات قصصية» تعود للعمل: الحياة يجب أن تستمر

«ثالوث».. مجموعة قصصية لـ مصطفى جمال عن دار ضم

«الحفنى» لأصحاب الهمم يواصل فصول محو الأمية أون لاين

صدور العدد 160 من مجلة «شاعر المليون» فى أبوظبى