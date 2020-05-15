واشنطن: ترامب يدرس خيارات الرد على الصين بسبب كورونا

أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، مساء الخميس، أن الرئيس دونالد ترامب بصدد بحث خياراته بشأن الصين، وذلك في ظل التصعيد بين البلدين بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".وقال وزير الخزانة الأمريكي، في تصريحات له، إنه كان يجب على الصين تقديم معلومات أكثر عن وباء كورونا، وذلك وفق قناة "العربية".يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدد بقطع كافة العلاقات مع الصين، مؤكدًا أنه لا يرغب في التحدث حاليا إلى نظيره الصيني شي جينبينغ رغم أنه لديه علاقات جيدة معه.وقال ترامب في لقاء سابق على قناة "فوكس بزنس"، إن هناك الكثير من الأمور التي يمكن أن تقوم بها الولايات المتحدة ضد الصين من بينها قطع العلاقات.وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن تعامل الولايات المتحدة مع الصين كلفها كثيرا من الخسائر وآخرها فيروس "كوفيد 19"، الذي لن يعوض خسائره أي صفقات تجارية.يذكر أن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 84 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، بخلاف إصابة أكثر من 1.3 مليون فرد بالوباء، لتتصدر الولايات المتحدة قائمة الإصابات والوفيات على مستوى العالم.