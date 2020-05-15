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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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وزير التعليم يكشف تفاصيل جديدة بشأن تسليم الأبحاث

الجمعة 15/مايو/2020 - 02:10 ص
جريدة الدستور
رباب الأهواني
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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه كان هناك تخوف من أولياء الأمور والطلبة لكل ما هو جديد، مؤكدا أن أكثر من ٨٨٠ ألف طالب سلموا الأبحاث حتى الآن.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أكثر من ٢ مليون ونصف قاموا برفع الأبحاث إلكترونيا والباقي سلموه ورقيًا.

كما أعرب وزير التربية والتعليم عن استقرار المنظومة التعليمية، مؤكدًا أنه تم تحديد يوم ١٨ مايو آخر موعد لاستلام الأبحاث.

وأشار الدكتور طارق شوقي إلى أنه سيتم الإعلان عن كيفية تسليم المشروعات لطلبة التعليم الفني والتي سيتم من خلالها البدء في تسليم الأبحاث يوم ١٨ مايو.

وقال إنه سيتم استخدام نفس المنصة خارج مصر بالنسبة للطلاب العالقين في الخارج بدلا من التواجد بالسفارة ومن الممكن استخدامها خارج مصر.

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