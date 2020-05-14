«بلان إنترناشيونال»: منح نقدية للنساء الأكثر احتياجا لمواجهة كورونا

أجرت هيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت المعنية بحقوق الطفل، خطة استجابة للأسر والنساء الأكثر احتياجا، لمنع انتشار فيروس كورونا، والتخفيف من حدة ومعالجة التأثير العاطفي والاجتماعي والاقتصادي للأزمة على عامة الناس، وخاصة الفتيات والشابات والنساء الأكثر تهميشًا والمجتمعات التي تعمل بها الهيئة.وقالت منى واصف، المتحدثة الإعلامية لهيئة بلان انترناشيونال إيجيبت، إن فيروس كورونا هو أكثر من مجرد أزمة صحية، حيث تؤثر نتائجه الاجتماعية والاقتصادية بصورة سلبية على السكان وخاصة الأسر الأكثر تهميشًا.كما صرح مدثر صديقي، مدير بلان إنترناشيونال ايجيبت، بأن "جائحة فيروس كورونا لها آثار مدمرة على سبل المعيشة، وخاصة في السياقات الهشة والمتأثرة بالأزمات، مضيفا أنه مع انهيار سبل المعيشة، سوف يتدهور الأمن الغذائي للأسر، مما يؤدي إلى زيادة الجوع وسوء التغذية، خاصة للأطفال.وأشار إلى أنه من المرجح أيضًا أن يزيد الضغط الاقتصادي من استراتيجيات التكيف السلبية، بما في ذلك اللجوء لعمالة الأطفال، كما أنها أحد العوامل التي تزيد من خطر العنف الأسري والعنف ضد الأطفال.وقدمت الهيئة منحة نقدية بقيمة 500 جنيه مصري للأسر التي تعولها امرأة، والأسر التي لديها أطفال ذوي إعاقة، والعمالة المؤقتة، والأسر التي تتأثر فرص توليد الدخل من تفشي فيروس كورونا (أي الوفاة أو العزلة أو إجراءات الحجر الصحي) والأسر التي لديها أطفال في مراحل التعليم الانتقالي.ويتم تنسيق عملية توزيع المنح النقدية مع مكتب البريد بموجب بروتوكول التعاون بين بلان إنترناشيونال إيجيبت ومكتب البريد المصري.وتعمل المنظمة على رفع وعي المواطنين، من خلال رسائل توعية عبر الهواتف المحمولة ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل للأسر التي تتلقى المنح النقدية بهدف تزويدهم بالمعرفة حول كيفية إدارة دخلهم على أفضل وجه وكيفية حماية أنفسهم وعائلاتهم من فيروس كورونا.وأكد صديقي، أنه في حين أنه من المخطط أن تستفيد 3500 أسرة في 7 محافظات من الجولة الأولى من المنح النقدية، يستهدف مكون التوعية والدعم النفسي والاجتماعي الاستجابة على مستوى الدولة من خلال تنسيق استجابة المنظمة مع كيانات حكومية وغير الحكومية وخاصة وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للسكان.جدير بالذكر أن مجالات استجابة بلان انترناشيونال إيجيبت لفيروس كورونا هي حماية الطفل في حالات الطوارئ (CPiE) والصحة الإنجابية (SRH) والعنف القائم على النوع الاجتماعي (GBV) والتعليم في حالات الطوارئ (EiE).