رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 15 مايو 2020 الموافق 22 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«بلان إنترناشيونال»: منح نقدية للنساء الأكثر احتياجا لمواجهة كورونا

الخميس 14/مايو/2020 - 11:54 م
جريدة الدستور
سارة ساويرس
طباعة
أجرت هيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت المعنية بحقوق الطفل، خطة استجابة للأسر والنساء الأكثر احتياجا، لمنع انتشار فيروس كورونا، والتخفيف من حدة ومعالجة التأثير العاطفي والاجتماعي والاقتصادي للأزمة على عامة الناس، وخاصة الفتيات والشابات والنساء الأكثر تهميشًا والمجتمعات التي تعمل بها الهيئة.

وقالت منى واصف، المتحدثة الإعلامية لهيئة بلان انترناشيونال إيجيبت، إن فيروس كورونا هو أكثر من مجرد أزمة صحية، حيث تؤثر نتائجه الاجتماعية والاقتصادية بصورة سلبية على السكان وخاصة الأسر الأكثر تهميشًا.

كما صرح مدثر صديقي، مدير بلان إنترناشيونال ايجيبت، بأن "جائحة فيروس كورونا لها آثار مدمرة على سبل المعيشة، وخاصة في السياقات الهشة والمتأثرة بالأزمات، مضيفا أنه مع انهيار سبل المعيشة، سوف يتدهور الأمن الغذائي للأسر، مما يؤدي إلى زيادة الجوع وسوء التغذية، خاصة للأطفال.

وأشار إلى أنه من المرجح أيضًا أن يزيد الضغط الاقتصادي من استراتيجيات التكيف السلبية، بما في ذلك اللجوء لعمالة الأطفال، كما أنها أحد العوامل التي تزيد من خطر العنف الأسري والعنف ضد الأطفال.

وقدمت الهيئة منحة نقدية بقيمة 500 جنيه مصري للأسر التي تعولها امرأة، والأسر التي لديها أطفال ذوي إعاقة، والعمالة المؤقتة، والأسر التي تتأثر فرص توليد الدخل من تفشي فيروس كورونا (أي الوفاة أو العزلة أو إجراءات الحجر الصحي) والأسر التي لديها أطفال في مراحل التعليم الانتقالي.

ويتم تنسيق عملية توزيع المنح النقدية مع مكتب البريد بموجب بروتوكول التعاون بين بلان إنترناشيونال إيجيبت ومكتب البريد المصري.

وتعمل المنظمة على رفع وعي المواطنين، من خلال رسائل توعية عبر الهواتف المحمولة ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل للأسر التي تتلقى المنح النقدية بهدف تزويدهم بالمعرفة حول كيفية إدارة دخلهم على أفضل وجه وكيفية حماية أنفسهم وعائلاتهم من فيروس كورونا.

وأكد صديقي، أنه في حين أنه من المخطط أن تستفيد 3500 أسرة في 7 محافظات من الجولة الأولى من المنح النقدية، يستهدف مكون التوعية والدعم النفسي والاجتماعي الاستجابة على مستوى الدولة من خلال تنسيق استجابة المنظمة مع كيانات حكومية وغير الحكومية وخاصة وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للسكان.

جدير بالذكر أن مجالات استجابة بلان انترناشيونال إيجيبت لفيروس كورونا هي حماية الطفل في حالات الطوارئ (CPiE) والصحة الإنجابية (SRH) والعنف القائم على النوع الاجتماعي (GBV) والتعليم في حالات الطوارئ (EiE).

موضوعات متعلقة

السيسى يوجه بتطبيق برنامج القراءات الموحد لاستخدامات التيار الكهربائي

ضبط «مودة الأدهم» بتهمة نشر مقاطع تحرض على الفسق بمواقع التواصل

غرامات مالية لغير مرتدي الكمامة.. عقوبة السائقين المخالفين للإجراءات الاحترازية

أول تعليق من مؤلف «رجالة البيت» عقب الهجوم على المسلسل

الصور

image description

تعايش المواطنين مع كورونا .. وهدوء بوسط البلد

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

الأكثر قراءة

حبس مودة الأدهم 4 أيام بتهمة التعدى على مبادئ المجتمع

ضبط «مودة الأدهم» بتهمة نشر مقاطع تحرض على الفسق بمواقع التواصل

المصرى: رئيس الحكومة كلف بتوفير كل ما يلزم للطبيب الذى فقد بصره

مصدر بالتعليم يكشف عن مصير الثانوية العامة بعد قرار استمرار تعليق الدراسة

إنفوجراف

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

image description

النيابة العامة تقدم 6 خدمات إلكترونية للمواطنين (إنفوجراف)

image description

6 معلومات عن الرادار الجديد «ساهر 2020» (إنفوجراف)

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا صائم».. يحيى شاهين يبرر سبب سقوطه على خشبة المسرح في رمضان

«ليلة رمضانية مفزعة بالجزائر».. أمينة رزق: «حسبت أصوات القنابل مدفع الإفطار»

«حكايات السحور».. هدى سلطان كادت تقتل خادمة لسبب غريب

ليلى فوزي تكشف كواليس مشقة التمثيل أثناء الصيام

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

الدور الأساسى للحليب البودرة المدعم فى النظام الغذائى اليومى للأطفال

تلف كلوي في أكثر من ثلث مرضى كورونا

4.4 % فقط من الفرنسيين أصيبوا بكورونا

وكالة الأدوية الأوروبية تعلن عن موعد جاهزية لقاح كورونا

منوعات

عودة الحياة.. كيف احتفل العالم بتخفيف إجراءات مواجهة كورونا؟

آخر موعد لتسليم الأبحاث.. رابط منصة أدمودو new.edmodo.com بالعربى تسجيل الدخول للطلاب

واثق فى استعادة بصرى.. الطبيب ضحية الإجهاد يتحدث عن رحلة «الألم والإيمان»

حقيقة وفاة طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: شيء وقر في قلبه
ماجد حبته
تبرعوا لمستشفى العباسية
صفوت البياضي
النصر يلازم الطاعة مع أقوي الجيوش عالميًا
جلال حمام
بوتين باع الجيش الليبى بصفقة مع أردوغان
المزيد

الثقافة

سلسلة «إبداعات قصصية» تعود للعمل: الحياة يجب أن تستمر

«ثالوث».. مجموعة قصصية لـ مصطفى جمال عن دار ضم

«الحفنى» لأصحاب الهمم يواصل فصول محو الأمية أون لاين

صدور العدد 160 من مجلة «شاعر المليون» فى أبوظبى