جامعة طنطا تتكفل بنفقات عودة أبنائها المبعوثين

أكد الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، حرص الجامعة على عودة أبنائها من المبعوثين العالقين في الخارج في ظل أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية متمثلة فى وزارات "التعليم العالي والخارجية والهجرة وغيرها"، اتخذت كافة الإجراءات اللازمة فى هذا الصدد.وأشار الدكتور مجدي سبع إلى أن الجامعة تحملت كافة نفقات المبعوثين من أبناء الجامعة والعائدين من دول سويسرا واليابان وانجلترا وغيرها، لتشمل تذاكر الطيران والإقامة في فندق المطار والحجر الصحي بمرسى علم والذي يستغرق 14 يوما، ومتابعة حالتهم الصحية حتى تنقضي فترة الحجر الصحي.ومن جانبه، أوضح الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة تتابع أحوال المبعوثين الذين يستكملون دراستهم فى كافة الدول والتواصل معهم بشكل مستمر؛ لتذليل كافة العقبات لديهم والاطمئنان على سلامتهم وسلامة مرافقيهم واتباعهم الإجراءات الوقائية حتى الانتهاء من أزمة "كورونا" وعودتهم إلى أرض الوطن متسلحين بالعلم والمعرفة.