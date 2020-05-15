تفاصيل جديدة فى التحقيقات مع مودة الأدهم عقب القبض عليها

التحريات عن فيديوهات مودة الأدهم

وكشفت تحقيقات النيابة أنه عقب رصد أجهزة الأمن فيديوهات لمودة الأدهم، ترتدى فيها ملابس فاضحة، وتأتي بحركات مثيرة تحض على الفسق والفجور، وبعمل التحريات دلت أن الفتاة تدعى مودة فتحي رشاد، وشهرتها مودة الأدهم، وتقيم في شقة بمدينتي بمنطقة التجمع الأول.



خرق الحظر

كانت قد ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة في 29 مارس الماضي القبض على المتهمة وصديقتها، عقب خرقهما حظر التجول الذي فرضته الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وتصويرهما فيديو وبثه على مواقع التواصل الاجتماعي وبعد عرضها على النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، أمرت بإخلاء سبيلها بكفالة 20 ألف جنيه، على ذمة المحضر رقم 64 جنح التجمع الأول، الذى اتهمت فيه بالتحريض على خرق الحظر.



وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على فتاة تيك توك الشهيرة حنين حسام بمنطقة الساحل، بعد مطالبة رواد التواصل الاجتماعي بالقبض عليها لتحريضها الفتيات على الدخول في علاقات جنسية عبر تطبيق على الإنترنت، وتلتها بأيام القبض على سما المصري بمنطقة الأزبكية بعد مناشدات للنائب العام بالقبض عليها بسبب المقاطع غير اللائقة والإيحاءات الجنسية.





تباشر نيابة شمال القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار ياسر ابو غنيمة المحامي العام الاول، التحقيق فتاة التيك توك الشهيرة، "مودة الأدهم" عقب القبض عليها داخل كمبوند شهير بمنطقة أكتوبر.