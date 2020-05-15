رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 15 مايو 2020 الموافق 22 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تفاصيل جديدة فى التحقيقات مع مودة الأدهم عقب القبض عليها

الجمعة 15/مايو/2020 - 12:26 ص
مودة الأدهم
مودة الأدهم
حسام التمساح
طباعة
تباشر نيابة شمال القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار ياسر ابو غنيمة المحامي العام الاول، التحقيق فتاة التيك توك الشهيرة، "مودة الأدهم" عقب القبض عليها داخل كمبوند شهير بمنطقة أكتوبر.

التحريات عن فيديوهات مودة الأدهم

وكشفت تحقيقات النيابة أنه عقب رصد أجهزة الأمن فيديوهات لمودة الأدهم، ترتدى فيها ملابس فاضحة، وتأتي بحركات مثيرة تحض على الفسق والفجور، وبعمل التحريات دلت أن الفتاة تدعى مودة فتحي رشاد، وشهرتها مودة الأدهم، وتقيم في شقة بمدينتي بمنطقة التجمع الأول.

خرق الحظر
كانت قد ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة في 29 مارس الماضي القبض على المتهمة وصديقتها، عقب خرقهما حظر التجول الذي فرضته الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وتصويرهما فيديو وبثه على مواقع التواصل الاجتماعي وبعد عرضها على النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، أمرت بإخلاء سبيلها بكفالة 20 ألف جنيه، على ذمة المحضر رقم 64 جنح التجمع الأول، الذى اتهمت فيه بالتحريض على خرق الحظر.

وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على فتاة تيك توك الشهيرة حنين حسام بمنطقة الساحل، بعد مطالبة رواد التواصل الاجتماعي بالقبض عليها لتحريضها الفتيات على الدخول في علاقات جنسية عبر تطبيق على الإنترنت، وتلتها بأيام القبض على سما المصري بمنطقة الأزبكية بعد مناشدات للنائب العام بالقبض عليها بسبب المقاطع غير اللائقة والإيحاءات الجنسية.

اقرأ أيضًا | تفاصيل القبض على مودة الأدهم بمدينة 6 أكتوبر

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصدر بالتعليم يكشف عن مصير الثانوية العامة بعد قرار استمرار تعليق الدراسة

انفراد.. أمير قطر يتجه للانسحاب من مجلس التعاون الخليجى

مصدر بـ«التعليم» يكشف معايير وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة

تفاصيل جديدة فى التحقيقات مع مودة الأدهم عقب القبض عليها

الصور

image description

تعايش المواطنين مع كورونا .. وهدوء بوسط البلد

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

الأكثر قراءة

ضبط «مودة الأدهم» بتهمة نشر مقاطع تحرض على الفسق بمواقع التواصل

المصرى: رئيس الحكومة كلف بتوفير كل ما يلزم للطبيب الذى فقد بصره

مصدر بالتعليم يكشف عن مصير الثانوية العامة بعد قرار استمرار تعليق الدراسة

الصحة: 15 وفاة و398 إصابة جديدة بكورونا

إنفوجراف

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

image description

النيابة العامة تقدم 6 خدمات إلكترونية للمواطنين (إنفوجراف)

image description

6 معلومات عن الرادار الجديد «ساهر 2020» (إنفوجراف)

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا صائم».. يحيى شاهين يبرر سبب سقوطه على خشبة المسرح في رمضان

«ليلة رمضانية مفزعة بالجزائر».. أمينة رزق: «حسبت أصوات القنابل مدفع الإفطار»

«حكايات السحور».. هدى سلطان كادت تقتل خادمة لسبب غريب

ليلى فوزي تكشف كواليس مشقة التمثيل أثناء الصيام

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

الدور الأساسى للحليب البودرة المدعم فى النظام الغذائى اليومى للأطفال

تلف كلوي في أكثر من ثلث مرضى كورونا

4.4 % فقط من الفرنسيين أصيبوا بكورونا

وكالة الأدوية الأوروبية تعلن عن موعد جاهزية لقاح كورونا

منوعات

عودة الحياة.. كيف احتفل العالم بتخفيف إجراءات مواجهة كورونا؟

آخر موعد لتسليم الأبحاث.. رابط منصة أدمودو new.edmodo.com بالعربى تسجيل الدخول للطلاب

واثق فى استعادة بصرى.. الطبيب ضحية الإجهاد يتحدث عن رحلة «الألم والإيمان»

حقيقة وفاة طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: شيء وقر في قلبه
ماجد حبته
تبرعوا لمستشفى العباسية
صفوت البياضي
النصر يلازم الطاعة مع أقوي الجيوش عالميًا
جلال حمام
بوتين باع الجيش الليبى بصفقة مع أردوغان
المزيد

الثقافة

سلسلة «إبداعات قصصية» تعود للعمل: الحياة يجب أن تستمر

«ثالوث».. مجموعة قصصية لـ مصطفى جمال عن دار ضم

«الحفنى» لأصحاب الهمم يواصل فصول محو الأمية أون لاين

صدور العدد 160 من مجلة «شاعر المليون» فى أبوظبى